Birrone taproom vince il titolo di ambasciatore italiano della cultura birraria e del territorio 2023

Tra i vincitori del riconoscimento di Ambasciatore Italiano della Cultura Birraria e del Territorio 2023 anche Il Birrone di Isola Vicentina con la sua Taproom. Un riconoscimento per lo sforzo profuso quotidianamente per la diffusione della cultura birraria, della conoscenza del proprio territorio e della valorizzazione della gastronomia locale. A ritirare il premio il titolare, Simone Dal Cortivo. Per informazioni sul mondo e i locali Birrone www.birrone.it