Benvenuta Primavera! Un mese di iniziative nelle Dimore Amiche del Veneto

Benvenuta Primavera è il ciclo di eventi che le Dimore Amiche del Veneto, rete di residenze d'eccellenza che fa parte di Adsi, l'Associazione Dimore Storiche Italiane, organizza per un mese a partire da questo weekend. Dal 18 marzo quindi fino al 16 aprile, ogni dimora, offrirà agli ospiti la possibilità di ammirare e vivere i propri ambienti e le proprie ricchezze architettoniche e naturalistiche con eventi che guardano all'arrivo della bella stagione. Si comincia questo sabato 18 marzo a Villa Valmarana ai Nani a Vicenza con una visita guidata alla scoperta delle sale affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, per proseguire nelle aree verdi della Villa assieme a Silvia Lignana Bellandi, esperta di parchi e giardini. Per concludere verrà servito un calice di vino e i ragazzi potranno partecipare a un'attività laboratoriale. Questi gli orari: dalle 16.00 alle 17.30 visita in Palazzina, Foresteria e nelle aree verdi della Villa. Dalle 17.30 alle 18.00: calice di vino e attività laboratoriale per i ragazzi. Ingresso a pagamento: 19,00 € per adulti (comprensivo di visita guidata e calice di vino/bevanda analcolica); ingresso 10,00 € per bambini sotto i 12 anni (comprensivo di visita guidata, bevanda analcolica e attività laboratoriale). Info: www.villavalmarana.com/it/benvenuta-primavera , info@villavalmarana.com 0444 321803 Il giorno dopo, domenica 19 marzo, l'appuntamento è a Villa Borgo Feriani a Montegalda (Vicenza) - aspettiamo anche tutti i papà per festeggiarli - dove l'atmosfera è quella di casa. Pranzo su prenotazione alle 12.45, preceduto alle 12.00 dalla visita, riservata ed esclusiva per i soli ospiti a pranzo, della Chiesetta della Villa costruita dalla famiglia Garzadori nel 1700. L’edificio tipicamente di gusto barocco, ed è decorato finemente anche all’esterno con festoni vegetali ed altri elementi decorativi. Info: 3470833891 o info@villaferiani.it E questo è solo il primo weekend. Le iniziative delle Dimore Amiche si svilupperanno poi nelle settimane successive secondo il seguente calendario: Domenica 26 marzo, a Bassano del Grappa (Vicenza), Villa Angarano (info@villaangarano.com - tel. 0424 503086); sempre domenica 26 marzo, a Castelgomberto (Vicenza), Villa da Schio (info: eventi@villadaschio.eu). Domenica 2 aprile a Thiene, Castello di Thiene (info: info@castellodithiene.com). Domenica 16 Aprile a Verona, Villa Sagramoso Sacchetti (info: info@villasagramososacchetti.it). Iniziative sono previste anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Per info: www.dimoreamichedelveneto.it e segui i social @dimoreamichedelveneto