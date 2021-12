Indossiamo la plastica ogni giorno: scopri i tessuti che non la contengono

La plastica non è rappresentata solamente da posate, borse della spesa, guanti o cannucce, bottiglie, la troviamo nel mare, nei pesci, ha invaso il mondo con le sue nano particelle, ed è presente anche all'interno degli armadi e la indossiamo ogni giorno.

I tessuti che non contengono plastica

Juta: materiale povero, ma sempre più in voga

Pelle: realizzata a partire da prodotti di scarto, si inserisce all’interno di un’economia di riciclo (attenzione però a scegliere pelle metal free)

Lyocell, fibra tessile estratta dalla cellulosa della pianta di eucalipto

materiali tinti con coloranti naturali

cupro: come riporta El País, è uno dei materiali di tendenza per la prossima stagione (viene realizzato con materie prime riciclate come il cotone)

lino, biodegradabile e composto per il 70% da cellulosa

canna da zucchero

tutti i tessuti naturali al 100%

I tessuti da evitare

Uno studio pubblicato dalla BBC ha evidenziato che 1 capo su 2 è composto da platica.

acrilico,

poliestere,

poliammide,

polipropilene,

coloranti artificiali.

Sono tessuti sintetici che oltre ai danni al pianeta, possono causare disturbi anche a chi li indossa, si possono manifestare dermatiti, reazioni allergiche della pelle, prurito, escoriazione, gonfiore. Nel suo studio Mark Browne ha dimostrato come un solo vestito sintetico possa rilasciare fino a 1.900 microplastiche quando viene lavato in lavatrice. Così le microplastiche entrano nella catena alimentare degli animali e di conseguenza di noi esseri umani che ci nutriamo di loro, con un impatto chiaramente negativo sul pianeta e sulla salute umana.

I danni all'ambiente

Tutte le fibre economiche, seppur versatili e durevoli, richiedono tanta energia per essere prodotte e creano quindi danni all'ambiente perchè rilasciano milioni di microplastiche nell'acqua.

Si pensava che il rimedio fosse quello di comprare abiti 'fast fashion', ossia di ricambio rapido, ma non è così. Stessa cosa per l'abbigliamento prodotto con plastica riciclata: perchè se viene usata per capi di abbigliamento successivamente non puo più essere riciclata e termina il suo ciclo di vita.

Ma allora come è possibile creare un guardaroba sostenibile? Secondo Annalisa De Piano, co-fondatrice di Be Green Tannery, è possibile scegliere materiali che durano nel tempo e che se terminano il loro ciclo di vita perlomeno possano avere poco impatto sull'ambiente.

Un esempio è rappresentato dalla pelle: recuperando la pelle di scarto dell'industria alimentare si evita che si trasformi in rifiuto inquinante. Quindi gli si dà una seconda vita e soprattutto poichè non contiene metalli pesanti, le ceneri che vengono prodotte generano un compost inerme che può essere utilizzato successivamente in diversi modi.

Altro esempio è quello della Svezia, dove partendo dalle foglie di loto è stato creato un tessuto naturale ed idrorepellente che permette di forgiare impermeabili senza utilizzare prodotti chimici.

In India si sta investendo sulla uta, un materiale che a differenza del cotone richiede una minore quantità di acqua e dove un suo ettaro assorbe circa 15 tonnellate di anidride carbonica e rilascia 11 tonnellate di ossigeno in una sola stagione.