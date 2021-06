Quante volte abbiamo sentito dire che bere la quantità giusta di acqua durante il giorno è fondamentale per il benessere del nostro organismo? Ebbene sì, il nostro corpo è costituito per il 75-80% di acqua e bere con regolarità durante la giornata è necessario per mantenere sempre bilanciato l’equilibrio tra liquidi in uscita e in entrata, senza correre il rischio di disidratarsi.

Benefici

Bere tanta acqua è essenziale salute e benessere, poiché è la base del funzionamento del corpo umano. I sintomi disidratazione se non riconosciuti possono avere conseguenze gravi per il corpo umano: da mal di testa e problemi di circolazione, fino ad arrivare all'insorgenza di malattie e il danneggiamento degli organi. È perciò importantissimo bere acqua ogni giorno e con regolarità.

Tra le principali funzioni benefiche dell'acqua ricordiamo che facilita la digestione; regola il volume cellulare e la temperatura corporea; elimina le scorie metaboliche; trasporta i nutrienti; rende più elastica la pelle eliminando tossine e batteri; e rafforza i muscoli.

torna immacolata, si depura da tutte le tossine, le infiammazioni e i brufoli. Riduzione della stanchezza cronica, la causa principale della stanchezza cronica è la disidratazione.

. Spesso una carenza d'acqua nelle cellule provoca dei fastidiosi mal di testa, aumentando così il vostro malumore. Elimina il mal di testa: questo fastidio di cui molti soffrono, a volte è legato alla disidratazione, quindi bere la giusta quantità di acqua può migliorare la situazione.

Quanta acqua si deve bere al giorno?

Dire che bisogna bere tanto e con regolarità sembra banale, ma in realtà non esiste una risposta unica per tutti, essa dipende da corpo a corpo. In genere, il quantitativo di acqua che richiede l’organismo dipende da diversi fattori quali:

peso corporeo: con l’aumentare del peso aumenta il fabbisogno di acqua.

Stile di vita: chi pratica sport deve bere molta più acqua rispetto a chi conduce una vita sedentaria.

Traspirazione della pelle: chi suda molto deve bere di più.

Bere a piccoli sorsi

Più il sorso è piccolo, più l'organismo ne trae beneficio, con la conseguenza che aiuta a curare disturbi piccoli ma molto fastidiosi, come: colite, pancia gonfia, sensazione di gonfiore, cattiva digestione.

Tempi e quantità

La regola è quella dei 2 litri d'acqua al giorno.

(dalle 14.30 alle 20.30) bere il secondo litro. Oltre tale tempo non è consigliabile perchè potrebbe disturbare il sonno, inducendo lo stimolo della pipì. durante i pasti, l'acqua fluidifica meglio i succhi gastrici. Si suggerisce, quindi, di bere un sorso tra una portata e l'altra.

Sulla scrivania dell’ufficio non deve mai mancare una bottiglia di acqua, e anche sul comodino.