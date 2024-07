Stanchezza, malessere: scopri i benefici del potassio

Aiuta a stare bene soprattutto d'estate quando si suda, ma è importante per i muscoli, per il cuore, combatte la stanchezza e la ritenzione idrica. Ecco in quali alimenti si trova e cosa succede se non ne assumiamo a sufficienza.

All’interno dell’organismo il potassio risulta coinvolto in numerose funzioni biologiche: partecipa alla contrazione muscolare (compresa quella del muscolo cardiaco) e alla regolazione dell’equilibrio dei fluidi e dei minerali, aiuta a mantenere la pressione nella norma, attenuando gli effetti del sodio, e a ridurre il rischio di calcoli renali frequenti, nonché a contrastare la fragilità ossea. Inoltre, dona energia e combatte ansia, insonnia e ritenzione idrica!

Effetti benefici del potassio

migliora le situazioni di aritmia, regolarizzando l'attività cardiaca

regolarizza la pressione sanguigna

regola la produzione di energia nel corpo, intervenendo nel metabolismo dei nutrienti

riduce il pericolo di aterosclerosi, diminuendo la formazione di trombi e placche sulle arterie

diminuisce la sensazione di fatica e i crampi muscolari

migliora l'umore.

Perché abbiamo bisogno del potassio

Per cominciare, aiuta a regolare la pressione sanguigna in due modi: con l'aiuto dei reni, il potassio aiuta a rimuovere l'eccesso di sodio dal nostro corpo attraverso le urine, il che è positivo, poiché troppo iodio causa una pressione sanguigna elevata.

Poi, il potassio aiuta le mura dei vasi sanguigni a rilassarsi e ad allargarsi, poiché se sono troppo tese o rigide possono aumentare la pressione sanguigna, che causa problemi al cuore.

Il potassio ci serve anche per la nostra salute muscolare, esso fa in modo che I muscoli siano flessibili e che si contraggano nel modo giusto. Inoltre, ai nervi serve il potassio per poter svolgere appieno la loro funzione.

Fonti naturali di potassio

La fonte più conosciuta è senza dubbio la banana, che ne contiene circa 420-460 milligrammi. Inoltre questi sono i cibi più ricchi di potassio:

Crusca di grano

Fichi secchi

Ceci secchi

Albicocche disidratate

Fagioli

Noci

Patate

Spinaci

Valeriana

Avocado

Kiwi

Cavoletti di Bruxelles

Banane

Carenza di potassio: i sintomi

Ci sono dei campanelli di allarme che possono farci pensare ad una carenza di potassio o problematiche fisiche che potrebbero essere risolte o aiutate nella risoluzione da un apporto bilanciato di potassio.