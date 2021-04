Basta pancia gonfia! Un problema inestetico e di salute: scopri come risolverlo

Uno dei disturbi più diffusi, che afflige in particolar modo le donne, è quello costituito dalla pancia gonfia. Questo è in grado di provocare veri e propri dolori, oltre a mettere a disagio chi ne soffre in quanto impedisce di vestirsi e di muoversi liberamente.

La sensazione di avere la pancia gonfia è causata da un'eccessiva tensione addominale, spia di un accumulo gassoso nello stomaco e nell'intestino. E' un disturbo comune e spesso passeggero, provocato ad esempio da un pasto troppo abbondante o consumato troppo in fretta. Altre volte, invece, può essere un sintomo di fenomeni fisiologici, quali la sindrome premestruale o la menopausa. Raramente può nascondere patologie più serie, tra le quali appendicite, intolleranze alimentari (ad esempio la celiachia), gastroenterite virale o batterica, cancro al colon o all'ovaie e calcoli alla cistifelle

Alimentazione

Kefir - Sostituire il latte con il Kefir può essere una buona opzione in caso di intolleranza al lattosio. L’enzima presente in questo alimento (lattasi) è più facile da assimilare in quanto è predigerito dai batteri. In presenza di gas intestinali si consiglia di consumarlo in piccole quantità più volte al giorno.

Zenzero - E' da sempre considerato un alimento prezioso in caso di cattiva digestione, meteorismo e flatulenza. Bere una tazza di tisana allo zenzero aiuta ad eliminare gas in eccesso e a calmare l’apparato digerente.

Sedano - Il croccante gambo del sedano regola i movimenti intestinali e limita la formazione di gas. Inoltre, disintossica il corpo grazie al suo elevato contenuto di acqua. Aggiungetelo crudo ai vostri primi o secondi.

Rosmarino - Si tratta di un’erba aromatica che aiuta a prevenire il gonfiore, ad alleviare i dolori addominali e a favorire la diuresi. Utilizzatelo su carni, pesci o su pane e focacce.

Curcuma - Questa spezia è usata per curare le indigestioni e il gonfiore. E’ molto aromatica e regala al cibo un gradevole colore giallo. Affinchè l’alimento abbia effetto non dimenticate di associarlo al pepe nero: la piperina contenuta nel pepe nero favorisce, infatti, l'assorbimento della curcumina (ne basta un pizzico, circa il 3% rispetto alla quantità di curcuma).

Banana - Ricca di potassio, la banana aiuta a bilanciare la quantità di sodio presente nell’organismo. Se il sodio è la causa del gonfiore, il potassio ne è il rimedio.

Riso - Il Riso è un alimento facilmente digeribile. Pur essendo ricco di amido, non causa la produzione di gas, è, dunque, il miglior sostituto dei farinacei (come il grano, il mais e le patate) e un cibo ideale per la dieta contro la pancia gonfia.

Mele

Le mele contengono fruttosio, le persone che soffrono di malassorbimento di fruttosio, possono soffrire di problemi di digestione e gonfiore dopo averle consumate. Alternativa: cucinare le mele, può ridurre gli effetti del gonfiore, oppure potresti sostituirle del tutto, con diversi frutti come mirtilli, pompelmi o banane.

Latticini

Essere intolleranti al lattosio, può provocare crampi, diarrea e disagio addominale. È molto importante che se sospetti di essere intollerante a questi alimenti, lo confermi con l'aiuto del tuo medico.

Aglio

L'aglio, è un ottimo alimento antibatterico, ma contiene fruttani (oligo fermentabile, di-, mono-saccaridi e polioli), carboidrati a catena corta che alcune persone, non riescono a digerire. Alternativa: evitare l'aglio crudo e assicurarsi di cuocerlo prima di aggiungerlo ai piatti.

Sale

L'ingestione di quantità eccessive di sale nei cibi, potrebbe anche causare gonfiore addominale. Le persone generalmente trattengono liquidi a causa di ciò, che contribuisce al gonfiore nella zona addominale.

Fagioli

Poiché i fagioli contengono zuccheri alfa-galattosidasi, sono uno degli alimenti che possono causare gas, come sottoprodotto della digestione. Alternativa: modifica la tua dieta, riducendo i fagioli o cerca di sostituirli con legumi più digeribili, come i fagioli neri. In alternativa, sostituiscili con i cereali.

Segale

Le persone pensano che passando al pane di segale, eviteranno il gonfiore associato al tradizionale pane integrale o bianco. Tuttavia, il pane di segale include ancora glutine, che può essere una delle principali cause di gonfiore, in soggetti gastro-sensibili. Alternativa: se il gonfiore fa davvero male, prova a tagliare il pane dalla tua dieta e sostituisci la segale, con riso integrale, quinoa o grano saraceno.

Lenticchie

Sebbene le lenticchie siano un carboidrato sano, per il fatto che sono ad alto contenuto di fibre, contribuiscono all'eccessiva produzione di gas se non vengono messe a bagno in acqua, prima di essere cucinate e poi ingerite. Alternativa senza gonfiore: optare per le lenticchie di colore più chiaro, in quanto presentano quantità di fibre ridotto rispetto a quelle più scure, producendo meno gas.

Crocifere

Verdure come broccoli, cavolfiori e cavolo, appartengono alla famiglia delle verdure crocifere, note come alimenti che causano gonfiore addominale. Alternativa: sostituire i broccoli con patate dolci, lattuga o spinaci.

Bevande frizzanti

Molte persone, quando cercano di perdere peso, spesso passano alle bevande gassate dietetiche. Tuttavia, le bevande gassate, contengono molto anidride carbonica e quindi sono la causa più comune di gonfiore.

Anguria

Come le mele, questa merenda estiva, contiene fruttosio e per molti può causare mal di stomaco e gonfiore. Alternativa: le angurie possono essere molto rinfrescanti in estate, ma per evitare il gonfiore sostituirle con pompelmi e banane.

Gomma da masticare

La gomma da masticare, potrebbe essere causa del disagio. Questo perché durante la masticazione, molta aria entra nello stomaco, che si accumula.

I rimedi più efficaci per contrastare la pancia gonfia

Per prima cosa è necessario accertarsi di non soffrire di intolleranza al lattosio o al glutine, tra le cause principali di gonfiore addominale e meteorismo. In questi casi, per risolvere il problema bastetà eliminare dalla propria alimentazione determinati cibi. Da evitare prodotti: latte e derivati, fritture, piatti grassi e dolcificanti artificiali. Da limitare anche il consumo di cavoli, melanzane, carote e legumi, che provocano meteorismo e flatulenza,

Da preferire invece prodotti senza lievito e tutti gli alimenti che contengono fibre, come quelli integrali. La frutta è consigliabile consumarla lontana dai pasti, in modo che non fermenti insieme agli altri cibi ingeriti.

I rimedi naturali contro la pancia gonfia

Uno dei rimedi più noti contro la pancia gonfia è costituito dal carbone vegetale, una sostanza 100% naturale che ha la capacità di assorbire i gas nella pancia, inglobando l'aria in eccesso ingerita con l'alimentazione.

Anche le piante carminative hanno una funzione analoga, anche se, a differenza del carbone, non assorbono i gas, ma li eliminano. Tra queste possiamo trovare:

il finocchio: svolge un’azione stimolante sulla motilità dello stomaco e dell'intestino e ha proprietà antifermentative;

la menta: diminuisce la fermentazione e ha proprietà digestive e antisettiche;

la mela: interviene nella regolazione della fermentazione intestinale;

la melissa: ha proprietà rilassanti, digestive, antibatteriche, antinfiammatorie e antispasmodiche;

il mirtillo: vanta proprietà antifermentative;

lo zenzero: digestivo e antiossidante.

Assumere fibre, fermenti lattici e probiotici può aiutare a regolarizzare l'attività intestinale. Molto importante è poi l'idratazione: ricordate di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e di evitare tutte le bevande gassate, che andrebbero solo ad aggravare il problema.

I consigli in più

Mangiare lentamente, masticando bene il cibo e senza parlare, evitando così di inghiottire troppa aria che andrà poi ad accumularsi nello stomaco e nell'intestino.

Evitare di abbuffarsi e di coricarsi immediatamente dopo il pasto.

Evitare di masticare chewingum o troppe caramelle, bere con la cannuccia o sorseggiare la superficie di una bevanda calda, in quanto, così facendo, si ingerisce anche aria inconsapevolmente.

Non abusare di lassativi a base di fibre che, gonfiandosi a livello gastro-intestinale, favoriscono la pancia gonfia.

Praticare esercizio fisico costante: lo sport è un rimedio particolarmente efficace sia per l'umore che per alleviare il gonfiore della pancia.

Non fumare durante i pasti.

In assenza di patologie lombo-sacrali, un buon rimedio per attenuare il meteorismo è praticare esercizi mirati, come quelli di torsione del busto con bastone: poggia sulle spalle un bastone e ruotalo da destra a sinistra inclinando leggermente il tronco in avanti. Ripeti ruotando poi da sinistra a destra.

Abitudini alimentari malsane

Ogni volta che ti siedi per mangiare, la cosa migliore da fare è mettere da parte le tue preoccupazioni, insieme a telefonate, discussioni, ecc. Queste situazioni, fanno sì che le persone mangino il loro cibo più rapidamente, senza masticare correttamente. Questo in seguito si traduce in disagi causati da cattiva o ardua digestione. La digestione lenta consente al cibo di fermentare all'interno del corpo, producendo gas e costipazione. Se sei una persona nervosa, non sederti a tavola, meglio prima calmarsi e nel momento l’umore si ristabilizza, sederti a mangiare. Mangiare mentre si è nervosi o irrequieti è abbastanza comune, ma ciò crea un terribile senso di pesantezza allo stomaco.

Mentre i sintomi dell'infiammazione addominale, compaiono temporaneamente dopo aver ingerito alcuni tipi di alimenti, ciò non significa che sia un problema serio. Tuttavia, se oltre a gas e gonfiore, si verificano diarrea, vomito o altri sintomi, è necessario sempre consultare un medico.

Quello della pancia gonfia e dura è un problema davvero molto comune, un problema che lamentano sia gli uomini che le donne.

Facciamo colazione o merenda con lo yogurt bianco magro arricchito con fermenti lattici. In alternativa cerchiamo di assumere con regolarità probiotici che aiutano il ripristino della nostra flora batterica intestinale, l’insieme di batteri benefici e “anti-gas” presenti nell’intestino.

Molte verdure: queste, oltre a contenere molte sostanze antiossidanti che purificano il nostro organismo, sono ricche di fibre ed enzimi naturali che favoriscono la digestione e l’eliminazione delle feci. In tal modo le sostanze digerite non permangono nell’intestino dove vanno incontro a fermentazione e produzione di gas. Alcuni vegetali, come il carciofo crudo o il finocchio, con cui possiamo preparare gustosi pinzimoni a fine pasto, possono aiutarci nell’eliminazione di questi ultimi dall’intestino.

Azione antifermentativa in grado di agire sul gonfiore addominale sono il carciofo e peperoncino e sul drenaggio dei liquidi corporei (tè verde).

e sul drenaggio dei liquidi corporei (tè verde). Mangiare frutta a metà giornata. Evitare di assumerla al termine dei pasti, dal momento che gli zuccheri in essa contenuti tendono a fermentare i cibi ingeriti precedentemente.

Evitiamo i carboidrati complessi e particolarmente raffinati come quelli presenti nei prodotti da forno ma soprattutto i legumi, perché contengono zuccheri oligosaccaridi che vanno facilmente incontro a fermentazione.

Secondo la medicina cinese, la pancia gonfia indica un accumulo di ansia che non riesce ad essere scaricata in altro modo e, quindi, viene interiorizzata e accumulata internamente. Avete presente quando interiorizzate le emozioni, sensazioni e sentimenti così tanto da poterle sentire proprio con la pancia?

Molti non sanno che nella pancia c’è un secondo cervello, quasi una copia di quello che abbiamo nella testa e che non serve solo alla digestione.

Il respiro affannoso, proprio di chi vive in modo particolarmente agitato, contribuisce a far ingerire molta aria che, non potendo essere espulsa da naso e bocca, resta intrappolata nell’intestino. Portare l'attenzione sul respiro e fare degli esercizi adeguati può essere molto di aiuto.