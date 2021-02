Coronavirus: come prenotare un tampone gratuito in Veneto e a Vicenza

Punti tampone allestiti dalle aziende sanitarie locali della regione del Veneto per l’esecuzione dei test per sars-cov-2

Nel territorio della Regione del Veneto sono attivi punti tampone (anche con modalità drive-through) ai quali è possibile accedere:

su prescrizione del Medico curante ovvero del Medico di Medicina Generale o Pediatria di Libera Scelta o Medico di Continuità Assistenziale (Guardia Medica);

su indicazione dell’operatore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

i soggetti asintomatici che hanno ricevuto una notifica di App Immuni - esibendo la notifica ricevuta - poichè individuati come possibile contatto di una persona positiva;

i viaggiatori di ritorno da un Paese a rischio COVID-19, per i quali è prevista l’esecuzione di un test al rientro dalla normativa nazionale e/o regionale vigente.

A seconda del caso specifico e sulla base dell’organizzazione aziendale, nelle sedi predisposte verrà somministrato il test antigenico rapido o il test di biologia molecolare prescritto dai servizi.

Prenotazione

Chiamate il vostro medico di base ed entro 24 ore (massimo 72 ore) avrete un appuntamento.

Criteri: Sospetto covid

Febbre > 37,5°;

Tosse secca o dispnea;

Anosmia e/o ageusia (perdita di olfatto/gusto).

Compatibile covid

Congiuntivite bilaterale;

Astenia severa;

Faringodinia (mal di gola);

Mal di testa;

Rinorrea;

Dolori osteomuscolari diffusi;

Disturbi gastrointestinali.

ACCESSO AGLI AMBULATORI PER ESEGUIRE UN TAMPONE

Dall'1 Febbraio 2021 l’accesso è solo ed esclusivamente su prenotazione obbligatoria da fare attraverso il portale "iCup - prenota e paga online" (qui disponibile il manuale di istruzioni per la prenotazione del tampone covid). Sarà inoltre necessario esibire la prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.

Possono accedere solo i residenti nell'ULSS 8 Berica:

1. che hanno una prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.

Documentazione da portare obbligatoriamente:

Tessera sanitaria magnetica (tessera azzurra)

Prescrizione medica per gli utenti inviati dal MMG/PLS

2. coloro ai quali è stato fissato l'appuntamento direttamente dal Nucleo Covid

3. nei casi previsti dalla normativa per il rientro dall'estero (solo per alcuni paesi e/o per alcune categorie di lavoratori – consultare la pagina del Dipartimento di Prevenzione).

SEDI AMBULATORI TAMPONI (Covid Point)

Dall'1 Febbraio 2021 l’accesso è solo ed esclusivamente su prenotazione obbligatoriada fare attraverso il portale "iCup - prenota e paga online" (qui disponibile il manuale di istruzioni per la prenotazione del tampone covid).

Sarà inoltre necessario esibire la prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, nelle seguenti fasce orarie:

Vicenza, presso la Fiera di Vicenza, via dell’Oreficeria 16 (dal lunedì dal venerdì dalle 7.15 alle 18.30; sabato e domenica dalle 7.15 alle 12.30)

Trissino, presso il palazzetto dello sport "Pala Angelo Sinico", via Nazario Sauro (dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.45) - ATTENZIONE - Chiuso nei giorni 17 e 24 febbraio 2021

Noventa Vicentina, presso Ospedale di Noventa Vicentina (attivo dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 16.00 - ATTENZIONE - dal 15/02/2021 il punto tamponi di Noventa Vicentina osserverà il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 15.00; martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00) - NOTA: A paritre dal 30/11/2020, il punto tamponi covid 19 per utenti esterni (compresi i pediatrici), e' situato presso il padiglione F, sito nell'area dell'ospedale di Noventa Vicentina, via Capo di sopra 1A, limitrofo agli ambulatori Serd e Csm. L'accesso al punto tamponi e' consentito dal parcheggio utenti, sito in via Capo di sopra, attraverso il passaggio dedicato e segnalato da cartellonistica. L'accesso attraverso l'entrata dell'ospedale e' consentito solo agli utenti disabili e/o non deambulanti che potranno cosi' raggiungere il punto tamponi con l'automobile.

ULSS7 PEDEMONTANA

ACCESSO AMBULATORI TAMPONI TRAMITE PRONTO SOCCORSO (solo per le urgenze)

Negli orari sotto riportati è possibile effettuare i tamponi presentandosi al Pre-Triage del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vicenza esibendo obbligatoriamente la prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.

dal Lunedì al Venerdì dalle 21.00 alle 7.00 del giorno successivo

il Sabato e la Domenica dalle 13.00 alle 7.00 del giorno successivo

Documentazione da portare obbligatoriamente:

Tessera sanitaria magnetica (tessera azzurra)

Impegnativa medica del MMG/PLS

TEST ANTIGENICI RAPIDI IN FARMACIA PER LA SORVEGLIANZA COVID-19

Sulla base del Protocollo d'Intesa approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1864 del 29 dicembre 2020, le farmacie possono effettuare test antigenici rapidi per la sorveglianza dell'infezione da Covid-19. Maggiori informazioni disponibili nella pagina dedicata dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale.

REFERTO DEL TAMPONE ONLINE

I risultati dei tamponi sono consultabili nel Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Attivando il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale sarà possibile visualizzare, scaricare e avere in archivio referti e altri documenti relativi alla propria salute senza più l'obbligo di doverli ritirare fisicamente.

E' possibile richiedere l'attivazione online tramite lo Sportello Amministrativo Distrettuale Online.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale può essere attivato anche tramite il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

CERTIFICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA

Studenti e docenti sottoposti a isolamento per positività o per contatto diretto con un soggetto positivo possono compilare questo modulo.

La certificazione non è necessaria e quindi non viene rilasciata per studenti e personale di classi poste in quarantena ed in carico al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - "Screening scolastico".

RACCOMANDAZIONI PER LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE E PER I FAMILIARI CHE LI ASSISTONO

Per ricevere tutte le indicazioni del caso, si invita a contattare il proprio Medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatria di Libera Scelta) o il Servizio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS territorialmente competente.

Clicca sull’ULSS di riferimento per conoscere l’elenco delle sedi dove effettuare i tamponi per Covid 19 in Veneto.

ULSS 1

ULSS 2

ULSS 3

ULSS 4

ULSS 5

ULSS 6

ULSS 7

ULSS 8

ULSS 9