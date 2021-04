Salute della Donna: visite gratuite negli ospedali

Visite gratuite in 193 ospedali in occasione della Giornata nazionale della salute della donna proposta da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) che è fissata per il 22 aprile, dedicata al Premio Nobel Rita Levi Montalcini nata quel giorno nel 1909. In realtà si tratta di un’intera settimana (dal 15 al 25 aprile) dedicata alla promozione e all’informazione per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

In occasione della 6a Giornata nazionale della salute della donna Onda dedica alle donne una serie di servizi gratuiti con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di

cardiologia,

dermatologia,

diabetologia,

dietologia e nutrizione,

endocrinologia

malattie del metabolismo,

geriatria,

ginecologia e ostetricia,

medicina della riproduzione,

neonatologia e patologia neonatale,

neurologia,

oncologia

ginecologica,

pediatria,

psichiatria,

reumatologia,

senologia,

urologia,

violenza sulla donna.

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19.

Gli ospedali e i servizi erogati sono consultabili a questo link.

