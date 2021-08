Le proprietà dell'Arnica: ecco quando e come usarla

Scopriamo i benefici di questa bella pianta di montagna, perfetta come rimedio naturale in caso di infiammazioni e traumi

Arnica montana è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Composite che cresce spontaneamente nelle regioni alpine e prealpine. La si trova, ad esempio, in Altopiano, nel Parco Nazionale dello Stelvio, e sulle Dolomiti, ma non solo, in generale, quest'erba medicinale ama i prati umidi di montagna.

L'arnica non si limita però ad adornare i prati con la sua bellezza. Al suo interno si nascondono infatti sostanze ed oli essenziali alleati del benessere. I suoi fiori gialli e che ricordano una margherita sono la parte utilizzata in fitoterapia e in erboristeria.

Le proprietà dei fiori di arnica e i benefici per la salute associati al loro impiego hanno fatto sì che quest'erba si guadagnasse il titolo di panacea dei caduti; infatti fra i vari rimedi naturali, l'arnica si distingue infatti per la sua capacità di dare sollievo dal dolore con il suo effetto antinfiammatorio e di favorire la guarigione dai più diversi infortuni, da lividi ed ecchimosi alle distorsioni di cui si può essere vittima quando si pratica uno sport o anche semplicemente appoggiando distrattamente i piedi su una superficie sconnessa o instabile.

L'applicazione topica di arnica come rimedio antinfiammatorio e analgesico efficace contro:

Traumi

Contusioni

Dolore

Ecchimosi

Dolori da influenza, articolari e muscolo-scheletrici

Senso di indolenzimento.

L’arnica è quindi un rimedio naturale efficace che svolge un’azione antinfiammatoria e analgesica e che può essere somministrato con la massima tranquillità anche nei bambini.

I principi attivi contenuti nell'arnica (flavonoidi, triterpeni, lattoni sesquiterpenici come l'elenalina e olio essenziale) le conferiscono proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e stimolanti la circolazione, ma deve essere utilizzata solo per via esterna.

Oltre a ridurre il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, l'arnica favorisce anche il riassorbimento dei lividi ed ematomi. Inoltre ad alcune delle sostanze presenti al suo interno è stata attribuita la capacità di stimolare l'attività cardiaca, di alleviare il dolore tipico dell'angina pectoris e di contrastare i cali di pressione associati a variazioni meteorologiche.

Quando usarla

L'arnica è utile in caso di distorsioni, slogature, contusioni, ematomi e flebiti superficiali. Inoltre può essere usata contro l'artrosi e, più in generale, i dolori muscolari e articolari, gli edemi da frattura e le emorroidi. Utilizzata 2 volte al giorno per 3 settimane riduce la rigidità delle articolazioni sia in caso di artrite al ginocchio che in caso di artrite alle mani.

Grazie alle sue proprietà antisettiche trova impiego anche nelle infiammazioni della pelle e per trattare localmente acne, foruncoli, labbra screpolate e punture di insetto. E' utilizzata soprattutto sotto forma di pomate, creme o gel.

Come usarla

Oltre ai granuli utilizzati in ambito omeopatico, come rimedio fitoterapico l’arnica si può presentare sotto forma di tintura, crema, unguento, pomata e gel da applicare localmente sulla zona da trattare.

È importante, inoltre, che l’applicazione topica dell’arnica, in qualunque sua forma, avvenga unicamente sulla cute integra, senza quindi escoriazioni o ferite aperte, evitando anche il contatto con occhi, bocca ed organi genitali.

Controindicazioni

L’arnica non deve essere usata nei casi di ipersensibilità alla pianta o ad altre piante appartenenti alla stessa famiglia, come ad esempio la camomilla. Inoltre, è fortemente controindicato l’uso orale dell’arnica, soprattutto in gravidanza e durante l’allattamento al seno.

Gli altri impieghi

L'arnica non è utilizzata solo a scopo medicinale. I suoi impieghi trovano spazio anche nell'industria alimentare, che utilizza l'arnica per conferire aroma a bevande, dessert freddi a base di latticini, dolciumi, gelatine e prodotti da forno.

L'olio di arnica trova invece impiego in ambito cosmetico, dove viene utilizzato come ingredienti sia nella produzione di profumi che in quella di cosmetici vari, tonici per capelli e preparazioni anti-forfora.

I migliori prodotti topici a base di arnica

- Arnica Gel Forte 95% di Dulàc Pharma

Gel arnica per cavalli ad uso umano ideale prima e dopo l'attività sportiva, e molto utile per il rilassamento muscolare in caso di contusioni, gonfiori, muscoli affaticati e dolore. Formulato con acqua di Arnica Montana (95%), Salvia, Olio di Buriti, Calendula, Timo e Mentolo questo gel forte all’arnica si assorbe rapidamente, non unge, non appiccica, è realizzato in Italia, è dermatologicamente testato e ha una formulazione sicura e naturale.

- Marco Viti Arnica Viti Gel Forte

Ottima come rimedio fitoterapico per contusioni e dolori muscolari, l'Arnica Viti Gel Forte contiene il 15% di tintura d’arnica, che ha un contenuto particolarmente alto di parti attive della pianta ed è prodotta in conformità ai requisiti della Farmacopea Europea.

- Artica Hemp Plus - Crema con Arnica, Artiglio del Diavolo e Olio di Canapa

Una crema ricca di principi attivi vegetali ad azione rapida e duratura, realizzata con estratto di Arnica montana, Artiglio del diavolo, Canapa e Oli essenziali di canfora, mentolo ed eucaliptolo e utile nel trattamento degli stati dolorosi e infiammatori e per il trattamento dei sintomi quali dolore, infiammazione, gonfiore e rossore.

- Erboristeria Magentina - Arnica Forte in Pomata

Questa pomata è un valido aiuto per il benessere fisico, in particolar modo per gli arti che sono sottoposti molto spesso a traumi di vario tipo, grazie alla sua formulazione a base di estratto secco titolato di arnica, estratto acquoso concentrato di arnica, burro karitè, olio di rosa mosqueta, olio di mandorle dolci, estratto oleoso di rosmarino, vitamina E, olio essenziale di cannella e olio essenziale di chiodi di garofano, tutti ottimi ingredienti per alleviare i fastidi provocati dai traumi.