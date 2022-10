Fitness, quali sport praticare per accelerare il metabolismo

Chi non desidera un metabolismo veloce capace di assicurarci un fisico asciutto e senza chili in eccesso? Per raggiungere tale scopo è necessario praticare con costanza dell'attività fisica, dedicandoci ad alcuni specifici esercizi ed alcuni sport particolarmente indicati a tale obiettivo.L'allenamento mattutino aiuta le donne a bruciare grasso addominale e a tenere bassa la pressione. L'allenamento serale aiuta gli uomini a migliorare la salute del cuore e il benessere emotivo. L'esercizio fisico “regola" i ritmi circadiani difettosi che sono collegati a un maggior rischio di obesità e di diabete.

Autunno è il momento dell’anno in cui si ha voglia di intraprendere nuove attività sportive per tenersi in forma e dedicare del tempo a sé stessi. Anche se le giornate non sono più soleggiate come in primavera o in estate, è possibile allenarsi sia all’aperto che al chiuso, dipende molto dalle proprie preferenze.

Quando inizi una nuova attività è importante che questa corrisponda alle tue esigenze e che rispetti i tuoi gusti perché devi affrontarla con piacere. Mentre alcuni sport rimangono una costante, ogni anno ci sono sempre nuove tendenze anche per quel che riguarda il fitness. Se sei alla ricerca di qualche novità o vuoi riprendere una vecchia passione vediamo gli sport da fare questo autunno.

Cos'è il metabolismo

Il metabolismo è la velocità con cui il nostro corpo brucia le calorie per soddisfare i suoi bisogni vitali. Per mantenerlo veloce e attivo, oltre che fare attenzione a seguire una dieta sana ed equilibrata, è opportuno praticare attività fisica. Per accelerare il metabolismo basta infatti aumentare i bisogni vitali del corpo, incrementando il dispendio energetico: più calorie vengono bruciate, più calorie devono essere introdotte.

Una maggiore massa magra, inoltre, fa bruciare calorie e grassi, anche quando si è a riposo: il muscolo, infatti, è un tessuto vivo in continuo rinnovamento e con richieste metaboliche quasi dieci volte superiori rispetto al tessuto adiposo.

I migliori esercizi per accelerare il metabolismo

Per accelerare al massimo il metabolismo è importante variare il tipo di esercizi da svolgere, associando esercizi di potenziamento muscolare per aumentare la massa magra ad esercizi aerobici e attività di resistenza, che accelerano notevolmente il metabolismo durante l'esercizio, mantenendolo elevato anche per 4-8 ore. L' allenamento "discontinuo" è caratterizzato da una serie di esercizi eseguiti ad alta intensità intervallati da altri esercizi a intensità minore. In questo modo viene stimolato sia il metabolismo aerobico che quello anaerobico, apportando miglioramenti sia a livello muscolare, che a livello cardiocircolatorio.

Puoi quindi provare ad alternare esercizi a corpo libero come flessioni, addominali, plank o affondi eseguiti ad alta intensità ad altri di riposo o esercizio leggero di circa 10 secondi, per un totale di 20 minuti di allenamento.

3 sport per accelerare il metabolismo

1) Corsi total body

Se ami la palestra, per dare una bella scossa al metabolismo e bruciare grassi velocemente la scelta migliore sono i corsi total body. Il pilates, il body training, lo spinning, il functional training, il kalisthenics o il bodyweight training sono sicuramente tra i corsi più adatti, grazie all'azione combinata di diversi movimenti ed esercizi. Ma puoi allenarti anche in sala pesi, alternando esercizi aerobici, come la corsa sul tapis roulant, a quelli con pesi e manubri per sviluppare la massa magra, ricordandoti di variare gli esercizi e non soffermarti solo su un gruppo di muscoli.

Per chi non è allenato è bene approcciarsi alle diverse attività in modo graduale.

2) Ciclismo

Tra gli sport aerobici più adatti a risvegliare il metabolismo troviamo il ciclismo. Andare in bicicletta, infatti, coinvolge numerosi gruppi muscolari e contribuisce a innalzare il dispendio energetico, aiutandoti a bruciare i grassi, soprattutto variando spesso il percorso e cambiando velocità di pedalata.

3) Corsa

Se fatta nel modo giusto, la corsa aiuta a perdere peso, andando ad attivare il metabolismo e sviluppando la massa magra. Per risvegliare il metabolismo è importante variare andatura e il ritmo di corsa, oltre che alternare allenamenti lunghi, anche di un'ora, ad altri più brevi di circa 35-40 minuti in modo da tenere il corpo sempre attivo e continuare a bruciare calorie. L'ideale poi, è alternare il running a esercizi "itineranti", come addominali, flessioni e trazioni sulle spalliere.

I consigli

Per accelerare il metabolismo ricordati di:

fare almeno due o tre allenamenti alla settimana di durata non inferiore ai 40 minuti;

rispettare il giorno di riposo, che permette di ricostruire le cellule muscolari mantenendo alti i livelli di dispendio calorico;

alternare attività aerobiche con esercizi di tonificazione, e attività ad alta intensità con esercizi ad intensità minore;

cambiare frequentemente il programma di allenamento, per non permettere al corpo di abituarsi all'attività fisica e spronare così il metabolismo;

allenati al mattino presto, a digiuno: correre o camminare almeno una ventina di minuti prima di colazione, risveglia il metabolismo mantenendolo attivo per tutta la giornata.

Se hai poco tempo da dedicare allo sport, adotta delle soluzioni alternative: parcheggia qualche centinaio di metri più lontano, fai le scale a piedi anziché prendere l'ascensore, usa la scopa anziché l'aspirapolvere. Inoltre, durante la giornata, cerca di contrarre attivamente la muscolatura (per esempio, muovi le gambe, contrai i quadricipiti, appiattisci la pancia): queste contrazioni, infatti, contribuiscono ad accelerare il metabolismo.