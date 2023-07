Pancia piatta velocemente con l'esercizio giapponese

E' possibile ottenere una pancia piatta senza sforzo, senza diete e senza esercizi estenuanti? Sembra proprio di sì. Molti pensano che perdere peso, avere la pancia piatta e tonica richieda impegno e rinunce ma non è proprio vero. Si sa che mangiare sano e allenarsi regolarmente con attività specifiche (come la corsa, il salto alla corda, il tapis roulant, esercizi specifici per l'addome) aiuta sicuramente ad eliminare piccoli inestetismi e chili in più.

Ma non tutti sanno che la causa del gonfiore addominale potrebbe essere anche una questione di postura sbagliata.

Di questo ne è convinto il Dr. Fukutsudzi, fisico e chiropratico di origine giapponese, che grazie ai suoi studi ha notato che c’è una correlazione tra grasso addominale e postura ossea.

Le cause dei cuscinetti sul girovita

L'estate sta per arrivare e il problema dei rotolini sul girovita affligge tante persone: riuscire ad avere un girovita senza eccessi di adipe è davvero un'impresa. Un eccesso di adipe che si concentra nel girovita può essere causato da diverse ragioni: sovrappeso, alimentazione sbagliata, sedentarietà.

Spesso anche chi segue una dieta equilibrata e fa regolarmente esercizio fisico tende ad avere la pancetta. Il grasso localizzato sulla pancia viene chiamato grasso viscerale ed è quello più pericoloso per la salute perché maggiormente associato a malattie cardiovascolari, disturbi metabolici, diabete.

L'esercizio giapponese

Avere una forma perfetta e soprattutto la pancia super piatta è possibile e secondo un antico esercizio giapponese non c'è nemmeno il bisogno di sforzarsi e fare duecento addominali al giorno.

Il primo a parlarne fu il medico giapponese Toshiki Fukutsudzi, l’ideatore di questo metodo che aiuta ad ottenere (forse in modo più comodo) una pancia più tonica migliorando anche la postura. Bastano pochissimi minuti al giorno e un attrezzo.

Come nasce il metodo

La cattiva postura è tra le cause principali dell’accumulo di grasso sulla zona addominale, a dirlo Toshiki Fukutsudzi. Il medico, specialista posturale, dopo 10 anni di valutazioni e ricerche, ha constatato con questo esercizio, non solo l'efficacia sulla postura, ma sostiene che questo metodo sia molto utile anche per ridurre problemi intestinali. Ma di cosa si tratta esattamente?

L'esercizio giapponese per la pancia piatta

È davvero molto semplice eseguire questo esercizio e ruba pochissimo tempo: basta rilassarsi in una determinata posizione. Si può usare un asciugamano arrotolato, un cilindro di gommapiuma o il foam roller e stendersi su di un tappetino, schiena a terra e pancia in su, bisogna posizionare uno dei tre strumenti nella zona lombare, quindi nella curva della schiena. Quindi, in poche parole, dobbiamo stare distesi sul foam roller.

Bisogna distendersi con le gambe ben tese e con i piedi verso l’interno, gli alluci devono toccarsi. Anche le braccia vanno stese sopra la testa, con i palmi rivolti verso il basso. I mignoli devono toccarsi. Ecco fatto: bisogna tenere questa posizione per 5 minuti. Dopo qualche settimana di allenamento i risultati dovrebbero cominciare ad essere ben visibili. Secondo il suo ideatore, questo esercizio vanta diversi benefici, aiuta a distendere muscoli e nervi della schiena evitando dolori causati da cattiva postura e favorendo la tonicità dell’addome.

Alimentazione

Come contrastare la pancia gonfia

Per prima cosa è necessario accertarsi di non soffrire di intolleranza al lattosio o al glutine, tra le cause principali di gonfiore addominale e meteorismo. In questi casi, per risolvere il problema bastetà eliminare dalla propria alimentazione determinati cibi. Da evitare prodotti: latte e derivati, fritture, piatti grassi e dolcificanti artificiali. Da limitare anche il consumo di cavoli, melanzane, carote e legumi, che provocano meteorismo e flatulenza,

Da preferire invece prodotti senza lievito e tutti gli alimenti che contengono fibre, come quelli integrali. La frutta è consigliabile consumarla lontana dai pasti, in modo che non fermenti insieme agli altri cibi ingeriti.

Alimentazione

Kefir - Sostituire il latte con il Kefir può essere una buona opzione in caso di intolleranza al lattosio. L’enzima presente in questo alimento (lattasi) è più facile da assimilare in quanto è predigerito dai batteri. In presenza di gas intestinali si consiglia di consumarlo in piccole quantità più volte al giorno.

Zenzero - E' da sempre considerato un alimento prezioso in caso di cattiva digestione, meteorismo e flatulenza. Bere una tazza di tisana allo zenzero aiuta ad eliminare gas in eccesso e a calmare l’apparato digerente.

Sedano - Il croccante gambo del sedano regola i movimenti intestinali e limita la formazione di gas. Inoltre, disintossica il corpo grazie al suo elevato contenuto di acqua. Aggiungetelo crudo ai vostri primi o secondi.

Rosmarino - Si tratta di un’erba aromatica che aiuta a prevenire il gonfiore, ad alleviare i dolori addominali e a favorire la diuresi. Utilizzatelo su carni, pesci o su pane e focacce.

Curcuma - Questa spezia è usata per curare le indigestioni e il gonfiore. E’ molto aromatica e regala al cibo un gradevole colore giallo. Affinchè l’alimento abbia effetto non dimenticate di associarlo al pepe nero: la piperina contenuta nel pepe nero favorisce, infatti, l'assorbimento della curcumina (ne basta un pizzico, circa il 3% rispetto alla quantità di curcuma).

Banana - Ricca di potassio, la banana aiuta a bilanciare la quantità di sodio presente nell’organismo. Se il sodio è la causa del gonfiore, il potassio ne è il rimedio.

Riso - Il Riso è un alimento facilmente digeribile. Pur essendo ricco di amido, non causa la produzione di gas, è, dunque, il miglior sostituto dei farinacei (come il grano, il mais e le patate) e un cibo ideale per la dieta contro la pancia gonfia.

Mele - Le mele contengono fruttosio, le persone che soffrono di malassorbimento di fruttosio, possono soffrire di problemi di digestione e gonfiore dopo averle consumate. Alternativa: cucinare le mele, può ridurre gli effetti del gonfiore, oppure potresti sostituirle del tutto, con diversi frutti come mirtilli, pompelmi o banane.

Latticini - Essere intolleranti al lattosio, può provocare crampi, diarrea e disagio addominale. È molto importante che se sospetti di essere intollerante a questi alimenti, lo confermi con l'aiuto del tuo medico.

Aglio - E' un ottimo alimento antibatterico, ma contiene fruttani (oligo fermentabile, di-, mono-saccaridi e polioli), carboidrati a catena corta che alcune persone, non riescono a digerire. Alternativa: evitare l'aglio crudo e assicurarsi di cuocerlo prima di aggiungerlo ai piatti.

Sale - L'ingestione di quantità eccessive di sale nei cibi, potrebbe anche causare gonfiore addominale. Le persone generalmente trattengono liquidi a causa di ciò, che contribuisce al gonfiore nella zona addominale.

Fagioli - Poiché i fagioli contengono zuccheri alfa-galattosidasi, sono uno degli alimenti che possono causare gas, come sottoprodotto della digestione. Alternativa: modifica la tua dieta, riducendo i fagioli o cerca di sostituirli con legumi più digeribili, come i fagioli neri. In alternativa, sostituiscili con i cereali.

Segale - Le persone pensano che passando al pane di segale, eviteranno il gonfiore associato al tradizionale pane integrale o bianco. Tuttavia, il pane di segale include ancora glutine, che può essere una delle principali cause di gonfiore, in soggetti gastro-sensibili. Alternativa: se il gonfiore fa davvero male, prova a tagliare il pane dalla tua dieta e sostituisci la segale, con riso integrale, quinoa o grano saraceno.

Lenticchie - Sebbene le lenticchie siano un carboidrato sano, per il fatto che sono ad alto contenuto di fibre, contribuiscono all'eccessiva produzione di gas se non vengono messe a bagno in acqua, prima di essere cucinate e poi ingerite. Alternativa senza gonfiore: optare per le lenticchie di colore più chiaro, in quanto presentano quantità di fibre ridotto rispetto a quelle più scure, producendo meno gas.

Crocifere - Verdure come broccoli, cavolfiori e cavolo, appartengono alla famiglia delle verdure crocifere, note come alimenti che causano gonfiore addominale. Alternativa: sostituire i broccoli con patate dolci, lattuga o spinaci.

Bevande frizzanti - Molti quando cercano di perdere peso, spesso passano alle bevande gassate dietetiche. Tuttavia, le bevande gassate, contengono molto anidride carbonica e quindi sono la causa più comune di gonfiore.

Anguria - Come le mele, questa merenda estiva, contiene fruttosio e per molti può causare mal di stomaco e gonfiore. Alternativa: le angurie possono essere molto rinfrescanti in estate, ma per evitare il gonfiore sostituirle con pompelmi e banane.

Gomma da masticare - Potrebbe essere causa del disagio. Questo perché durante la masticazione, molta aria entra nello stomaco, che si accumula.