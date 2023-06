Scopri la bellezza dell'andare a cavallo a Vicenza

Adatta a tutte le età, l’equitazione è uno sport che fa bene, diverte e rilassa, favorendo il contatto con la natura e permette di stabilire un rapporto sano, benefico e distensivo con il cavallo. Sia per i neofiti che per i cavallerizzi più esperti, a Vicenza e provincia ci sono moltissime scuole di equitazione e centri ippici con insegnanti preparati.

L'equitazione è uno sport che permette di sconfiggere le proprie insicurezze, rilassa, aiutando a ritrovare equilibrio sia nella postura, che nella mente. Per i bambini è l’ideale per stringere nuove amicizie anche oltre al mondo della scuola. E se praticato con tutta la famiglia, trascorrerete insieme momenti indimenticabili.

Seguire con l'andamento del corpo il passo del cavallo immersi nel verde dei Colli o dei prati, questa è la bellezza dell'equitazione: uno sport per tutti da praticare all'aria aperta per lasciarsi alle spalle lo stress. Corsi a Vicenza dove farli? Ecco i principali maneggi.

Maneggi a Vicenza

7 Archi S.R.L.

Altavilla Vicentina VI

0444 371308

A 6 chilometri dal centro di Vicenza ha sede il Centro Ippico 7 Archi, nato dalla grande passione per i cavalli che il Sig. Giorgio Nogara ha trasmesso a tutta la famiglia. La scuderia si trova ai piedi di una collina, immersa nel verde, offre a visitatori ed allievi un luogo tranquillo dove allenarsi e rilassarsi, lontano dai rumori della città

I moderni impianti del centro ippico sono ben inseriti ed offrono tutti i servizi, a contatto con un ambiente familiare e riservato allo stesso tempo.

Istruttori federali e guide tecniche del Centro ippico affiliato F.I.S.E. e iscritto al C.O.N.I. sono Claudio e Stefano Nogara che con impegno seguono gli allievi dalla messa in sella sino ai concorsi nazionali e internazionali. L'associazione è nata con l'intento di formare nuovi atleti di equitazione e metterli alla prova attraverso le competizioni cui partecipiamo o che organizzano insieme alla FISE!

-----------------------------------------------

Centro Ippico San Daniele

Sovizzo VI

338 776 0888

Lezioni di equitazione a tutti i livelli e pensione per cavalli - Centro estivo per bambini.

Con esperienza ventennale il Centro Ippico San Daniele, riconosciuto dalla federazione italiana sport equestri (FISE), e' in grado di offrire agli allievi lezioni individuali da istruttori

federali e personale qualificato, a partire dalle prime mbasi (6-7 anni e adulti) fino all'agonismo nella disciplina del salto ostacoli. Inoltre la scuola di equitazione offre attrezzature, cavalli da scuola e lampossibilita' di andare con gli stessi in concorso.

Il luogo e' immerso nel verde della natura, che da' la possibilita' di rilassarsi con divertenti passeggiate. La flessibilità d'orario e' ottima, infatti il maneggio e' aperto dal lunedi alla domenica, dalle 8:00 alle 20:00.Il centro Ippico federale si trova a Sovizzo in localita' San Daniele in provincia di Vicenza.

----------------------------------

Centro equestre Stangoni Scuola di equitazione

Montecchio Maggiore VI

347 032 8300

Immerso nel verde dei Colli Berici il Centro Equestre Stangoni offre la possibilità di uscire dalla routine e dallo stress di tutti i giorni, staccando realmente la spina per qualche ora. Cullati dalla natura e accompagnati da speciali amici alla scoperta del meraviglioso mondo dei cavalli. Il Centro offre corsi con cavalli e pony a partire dai 4 anni, le lezioni saranno seguite passo passo da personale qualificato, concorsi di equitazione e molti altri eventi nel corso.dell'anno.

------------------------------

Horse Club Boschetto

Montecchio Maggiore-Alte Ceccato VI

0444 694594

Il centro è specializzato nelle discipline di equitazione all’inglese. L’Horse Club Boschetto segue cavalli e cavalieri nelle attività amatoriali ed agonistiche e mette a disposizione spazi e personale qualificato per prove di Dressage, Salto ostacoli e Completo.

Il Pony Club

Per i bambini e i ragazzi più giovani, abbiamo creato il Pony Club. Organizziamo per loro attività ludiche con pony, corsi teorici e stage di equitazione, corsi estivi e altre divertenti iniziative per far conoscere il mondo dei cavalli e dell’equitazione ai più piccoli.

La Riabilitazione

L’Horse Club Boschetto è l’unico centro, nel territorio, abilitato e riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per la pratica della riabilitazione equestre. Il centro è strutturato per ospitare ed accogliere tutte le persone che necessitano di intraprendere un percorso terapeutico.

------------------------------------------

Agriscuderia Il Moraro

Camisano Vicentino VI

389 513 0381

AGRISCUDERIA: un Sogno una passione

AgriScuderia Il Moraro Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale nasce dalla passione degli animali, della natura e della vita all’aria aperta dei propri associati.

Ha per scopo infatti lo svolgimento di attività culturali, ricreative, didattiche e sportive attraverso l’avvicinamento al mondo dell’equitazione con la SCUOLA PONY per bambini a partire dai 3 anni e lezioni di MONTA INGLESE per ragazzi e adulti.

Organizziamo inoltre Feste di compleanno, feste a Tema, Centri Estivi e Invernali, servizio di doposcuola per i propri associati e attività didattiche per le scuole. Vi Aspettiamo! Veniteci a trovare!

Perchè andare a cavallo fa bene

ALLONTANA LO STRESS

«Ippocrate suggeriva lunghe cavalcate per sconfiggere l’insonnia. È uno sport rilassante, che ti permette di staccare da problemi e stress.

Per imparare, è fondamentale stabilire un rapporto con l’animale, entrare in sintonia. Per acquisire le basi servono, in genere, una decina di lezioni: scegli un centro della Federazione sport equestri, dove sarai certa di trovare tecnici esperti che sapranno insegnarti in modo semplice e soprattutto assegnarti il cavallo giusto.

MIGLIORA L'EQUILIBRIO

Per stare correttamente in sella devi adattare la tua posizione ai continui spostamenti, in avanti o laterali, del cavallo.

L’equilibrio varia continuamente, in base alle diverse andature. Questo lavoro di assestamento stimola tutti i sensi, dalla vista al tatto, dall’udito all’olfatto.

ALLENA IN MODO COMPLETO LA MUSCOLATURA

È uno sport che sollecita tutti i muscoli e li tonifica, senza ingrossarli. Gambe e glutei si contraggono per tenere il corpo “leggero” in sella e per dare indicazioni all’animale.

REGOLARIZZI LA PRESSIONE

Alleni cuore e polmoni senza affaticarli. L’equitazione è un’attività coinvolgente a livello fisico ed emotivo ma non stancante. Dopo una cavalcata la pressione si abbassa, per una quindicina di ore, del 50%, proteggendo dal rischio di danni cardiovascolari e cerebrali.

BRUCIA CALORIE SENZA TROPPA FATICA

Se pesi 55 chili, brucerai 165 calorie all’ora per una passeggiata blanda, in pratica l’equivalente di un muffin ai mirtilli. Le calorie saliranno a 330 all’ora per un vero allenamento, quanto una porzione di petto di pollo abbinato alle verdure. Puoi anche metterla così: un’ora a cavallo ti fa bruciare quanto 40 minuti di corsa o di bici ad andatura sostenuta.

IMPARI LA COMUNICAZIONE NON VERBALE

Il rapporto con il cavallo è ricco di valenze affettive: conoscendo questi splendidi animali imparerai a capire e a comunicare anche con gli sguardi e con i movimenti del corpo.

È UNO SPORT AL FEMMINILE

Le donne hanno il bacino più largo,quindi l’assetto in sella, rispetto a un uomo, è migliore.

Poi c’è l’aspetto emotivo: sono più sensibili, più brave a stabilire un rapporto di empatia con l’animale.

Puoi iniziare anche se sei sedentaria, se non ti senti portata per le attività sportive. Nella pratica non agonistica (tempo libero) le donne sono addirittura il 90%, mentre a livelli competitivi e nei corsi la partecipazione maschile e femminile è paritaria. Inoltre, l’equitazione è uno dei pochissimi sport in cui donne e uomini gareggiano insieme, senza distinzione di classifica.

DIVENTI PIÙ SICURO DI TE

Il cavallo è un animale potente, veloce, autonomo, che potrebbe anche intimorire. Per interagire in modo corretto dovrai superare le tue eventuali paure (quella dell’altezza quando sei in sella, degli imprevisti, delle reazioni dell’animale) e, per stabilire un rapporto leale, dovrai essere responsabile, paziente, concentrata, rispettando anche le sue esigenze..

È UNA SCUOLA DI ELEGANZA

Per cavalcare devi imparare a muoverti in modo fluido, senza scatti.

L’animale è molto sensibile, quindi la tua posizione, quando monti, influisce sulle sue reazioni.

VIVI INTENSAMENTE LA NATURA

Fare equitazione non significa chiudersi in maneggio, in sella puoi passare dalla spiaggia alla montagna, dai pascoli ai sentieri, raggiungendo anche mete impossibili per chi si sposta a piedi o in automobile. Ma non basta: cavalcando si possono vedere molti animali selvatici, perché caprioli o cervi non hanno paura dei cavalli.

Potrai anche fare delle splendide vacanze: in Italia le ippovie coprono circa 15.000 km e sono 30 i percorsi tematici. Puoi scegliere itinerari di più giorni, con soste in agriturismi o rifugi attrezzati per dare ospitalità agli animali.

Da Stare Bene

Tutti i centri riconosciuti dalla FISE in provincia di Vicenza

7 ARCHI CENTRO IPPICO

VIA MONTEGRAPPA 7/9

36077 – ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Tel : 0444371308 – 0444335782

ALLEVAMENTO ONGARESCA REINING HORSE ASD

VIA MONTE CIMONE 10

36030 – COSTABISSARA (VI)



ARRIBA RANCH

VIA VALLE ZACCONA 14

36030 – FARA VICENTINO (VI)

Tel : 3939689254 – 3386007584



AI SALICI PERFORMANCE ASD

VIA DELLA REPUBBLICA 7

36031 – DUEVILLE (VI)

Tel : 0444592733 – 0444592733

BOSCHETTO HORSE CLUB

VIA CANOVA INFERIORE 13/1

36075 – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Tel : 3382800618

ALBERERIA CENTRO EQUESTRE SOC.SP.DILETT.

VIA ALBERERIA

36066 – SANDRIGO (VI)

Tel : 0444963435 – 0444963433

IL GIRASOLE CIRCOLO IPPICO

VIA TRAVETTORE 85

36061 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel : 0424566574 – 0424566574

ISIDORO

VIA SANTA TERESA 2

36060 – SCHIAVON (VI)

Tel : 3476032400

LA CASA VERDE RANCH ASD

VIA DEL PRANON 8

36014 – SANTORSO (VI)

LA FAVORITA CENTRO EQUESTRE

VIA DELLA VITTORIA 20

36065 – MUSSOLENTE (VI)

Tel : 0424577064 – 0424577064

LE ROANE

VIA ROANE 25/C

36027 – ROSA' (VI)

Tel : 0424561163 – 0424561340

CLUB IPPICO WEST POINT

VIA MONACHE 11

36040 – GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)

ONGARESCA HORSE SOCIETA' SPORTIVA DIL.

VIA MONTE CIMONE 10

36030 – COSTABISSARA (VI)

NOVESE CIRCOLO IPPICO

VIA PRESE

36055 – NOVE (VI)

Tel : 3482729224 – 0424231869

SAMA CENTRO IPPICO

VIA QUARGENTE 57

36021 – VILLAGA (VI)

Tel : 3402100356

SAN DANIELE CLUB IPPICO

VIA BRAIO 11

36050 SOVIZZO (VI)

SCUDERIA A.Z.

VIA DELLE ORCHIDEE 82

36061 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)

SCUDERIA DEL TESINA

VIA ADIGE, FRAZ. MAROLA 7

36040 – TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Tel : 0444501635 – 0444501635 –

THIENESE CENTRO IPPICO

VIA TRIFOGLI – CA' BEREGANE

36016 – THIENE (VI)

Tel : 3403950347 – 3357372558

VICTORI CENTRO IPPICO

VIA STAZIONE 50

36040 – GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)

Tel : 0444414465 – 0444414803