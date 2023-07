I posti migliori dove correre a Vicenza

Calzare le scarpe e in pochissimi chilometri, o anche centinaia di metri, passare dalle vie cittadine ai sentieri è un lusso che poche città possono permettersi. Per questo i vicentini amano correre la sera in centro. Il movimento e stare all'aria aperta fanno bene sia al fisico che alla mente.

La corsa, ma anche una corsa leggera, aiuta a bruciare gli zuccheri e gli acidi grassi e inoltre comporta diversi benefici all'organismo: previene l'ipertensione e le patologie arteriose, aiuta a regolarizzare e a rendere più profondo il respiro, aiuta a conservare una buona densità ossea e aiuta a risolvere alcuni problemi intestinali.

I confini della città di Vicenza, specie nella parte sud, quella rivolta ai Colli Berici, si fondono nei tanti sentieri che si arrampicano sui colli.

A partire dalle scalette di Monte Berico si snodano tantissime stradine per chi ama la salita, i Colli Berici rappresentano una sorta di “oasi” altimetrica nel cuore della pianura vicentina.

Un percorso bellissimo lungo la ciclabile

Dalla chiesa di Ponti di Debba, a circa cinque chilometri da Vicenza, si percorre la pista ciclabile fino a Longare dove si prosegue per la strada interna che conduce a Costozza. Dalla "Botte del covolo", splendida e caratteristica osteria famosa per il suo Bianchetto dei colli berici, inizia la fantastica Strada degli olivi che lontana dal traffico si snoda in un percorso pianeggiande a ridosso della collina. Da una parte il fresco verde dei colli, dall'altro la campagna coltivata con frutteti, olivi e vigneti. La strada tocca vari centri, prima la bellissima Lumignano con le sue falesie di roccia, meta ambita dai rocciatori, poi Castagnero, Nanto, Mossano dove la strada sale in collina per raggiungere il centro di Barbarano Vicentino.

SE SI VUOLE RIMANERE IN CITTA’

"Parco Querini, dove corrono i vicentini". Entrato nel mito dei podisti vicentini, il parco più amato offre un percorso in sterrato compatto e morbido (fangoso quando piove!) di un chilometro. Un anello perfetto per corse non troppo lunghe, ripetute e scatti. Super popolato durante i mesi caldi di persone che cercano di rimettersi in forma, anche grazie al suo percorso quasi interamente all'ombra degli alberi, bello d'inverno con la nebbiolina e l'aria frizzante.

Il Parco Retrone: è situato nella zona sud di Vicenza ed abbraccia il quartiere dei Ferrovieri e la verde zona di Gogna.

Il parco sul fiume Retrone è radicato da tempo nella storia del quartiere dei Ferrovieri, nella nostra città rappresenta la prima esperienza di costruzione e gestione partecipata di un parco pubblico attrezzato. Il Parco è il secondo grande parco di Vicenza, ha una superficie di circa 40 mila mq.; è ricco di giovani alberi, cespugli fioriti, spazi per lo sport (pallavolo, calcio e canoa) e spazi attrezzati per la sosta. Ideale luogo per la corsa dal quale si può godere della vista degli aironi e dei vicini colli Berici al di là del fiume.

La Running School di Atletica Vicentina

La prima Scuola di Corsa a Vicenza pensata per: – chi vuole iniziare a correre; – chi corre e cerca un gruppo di riferimento; – chi coltiva il sogno di correre la prima maratona; – chi desidera migliorare i crono in gara. L’obiettivo della Running School è quello di favorire al massimo le relazioni tra i partecipanti. L’esperienza di corsa vissuta in gruppo e accompagnata da istruttori qualificati consente di trasformare un’attività motoria in un’esperienza motivazionale a favore del benessere della persona in un’ideale cornice di prevenzione della salute.

Ogni giovedì sera si svolge il ritrovo fisso settimanale di Running School con almeno quattro gruppi di allenamento ad intensità differenziata seguiti da altrettanti istruttori. L’attività è integrabile in gruppo col ritrovo libero al martedì sera (ritrovo allo Stadio Menti) e in altri appuntamenti di volta in volta comunicati.

Sede Atletica Vicentina – Segreteria AV RunC/O Campo di Atletica “G. Perraro”, Via Rosmini, 8 – Vicenza

Telefono: 340 223 4689