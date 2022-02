Il trucco di Carnevale: idee per un make up facile ma d'effetto

Carnevale significa allegria, divertimento, Carnevale di Venezia, frittelle e frappe. E' la festa più colorata dell'anno, ed è arrivato il momento di iniziare a pensare alla maschera da indossare se si va ad una festa, o come truccare i bambini usando la fantasia. Non preoccuparti, un trucco ad hoc renderà il look originale, divertente e completamente diverso dagli altri.

Ci si può divertire a trovare mille soluzioni che assicurano un grande effetto. L'abito non è obbligatorio. Il trucco deve essere evidente e importante, meglio se colorato e glittering. Come ispirazione si possono usare le maschere veneziane, o figure ricorrenti come quella della strega, della gatta, del diavoletto.

Si possono anche scegliere make up originali, creati dalla nostra fantasia, ma arricchiti da qualche accessorio fuori dal comune: ciglia finte, brillantini di varie dimensioni o anche, perché no, mascherine realizzate con il trucco.



I gessetti marcati Nivlan sono l'ideale per colorare i capelli in modo facile, veloce e temporaneo. Il kit si compone di 6 diversi gessetti (rosa, rosso, arancione, blu, verde e viola), atossici, ecologici, che colorano perfettamente anche i capelli scuri e non macchiano gli abiti. Per applicarli con successo basterà bagnare i capelli, passarvi i gessetti scelti e poi asciugare il tutto; per eliminare il colore, invece, sarà sufficiente un lavaggio con lo shampoo. Inoltre, sono adatti anche ai bambini al di sopra dei 3 anni.

Scoprilo su Amazon.it a 9,97€

Il kit di Xpassion è l'ideale per dare vita a make up originali e body painting a tema Carnevale. Tutti i colori sono ad acqua ed atossici, si possono applicare sia sul corpo che sul viso, sono resistenti, si asciugano rapidamente e si rimuovono con facilità, utilizzando semplicemente acqua tiepida e sapone. Il kit si compone di 15 colori dalle tonalità accese e vibranti e un pennello per applicarli, il tutto all'interno di una comoda scatola di plastica, che ne facilita anche il trasporto.

Scoprilo su Amazon.it a 15,99€

Per far brillare il tuo make up di Carnevale, la scelta giusta è il set di polveri glitterate di Wostoo. Queste polveri sono testate, certificate, sicure e atossiche, e possono essere applicate sul viso, sul corpo, sui capelli e anche per decorare le unghie con smalto gel. Inoltre, sono utilissime anche per impreziosire trucchi diversi, come rossetti ed ombretti, sono facili da applicare e si rimuovo utilizzando un comune struccante e acqua calda. Il set è composto da 10 polveri di colori diversi, con glitter di varie grandezze, e un pennellino rosa, il tutto in una scatolina nera comoda e pratica per il trasporto.

Scoprilo su Amazon.it a 9,99€

Ami i trucchi vistosi ed originali? Allora non potrai fare a meno delle ciglia finte di Smiffy's, decorate con bellissime piume rosa. Resistenti e morbidissime, sono sicure e testate per essere conformi alle rigide normative di sicurezza europee e americane. Inoltre, sono già dotate di colla, per essere applicate velocemente e con facilità.

Scoprile su Amazon.it a 4,99€

Le matite di Moon Glow sono l'ideale per truccare il viso e per il body painting. Il set si compone di 6 pastelli di colori diversi ( rosa, arancione, giallo, verde, blu e viola) fluorescenti, che si illuminano sotto i raggi UV o luci nere. Sicuri ed atossici, questi colori sono dermatologicamente testati, certificati e conformi alle direttive europee di sicurezza. Inoltre si applicano facilmente, hanno un'ottima durata e resistenza e sono semplici da rimuovere, utilizzando un comune struccante.

Scoprilo su Amazon.it a 17,99€