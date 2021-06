Moda estate 2021: tendenze, vestiti, colori, accessori

L'estate è ormai alle porte, le temperature si stanno scaldando, c’è gran voglia di abbronzarsi e farsi baciare dal sole. Dopo un lungo anno pandemico, il desiderio di mare, vacanze è ancora più forte, e la scelta del costume da bagno e dell'abbigliamento estivo ha un enorme valore, come un ritorno alla libertà.

L'outfit è più allegro in questa stagione. La moda 2021 vuole tornare ad abiti stampati o a tinta unita dalle tonalità vivaci. Essenziali o con particolari che li impreziosiscono, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Vitalità gioia e svago. Sono le parole d’ordine della moda estate 2021.

Ecco le tendenze targate spring summer, su capi, colori e accessori essenziali che non possono mancare nel nostro guardaroba.

Fondali marini

Protagonisti indiscussi della moda primavera estate 2021 sono le fantasie e gli elementi decor, come gioielli e cinture, alghe, pesci, stelle marine e coralli. Immancabili quindi gli accessori a tema marino, come anche capi e vestiti che si rifanno all'iconografia delle sirene.

La camicia rosa

La camicia rosa è uno dei capi must have da indossare durante l’estate. Rilanciata da Valentino è la protagonista delle passerelle primavera-estate 2021. Lunghissima e in coordinato con i pantaloni, larga e sbottonata, con taglio chemisier, la camicia rosa è l'elemento più versatile del guardaroba di stagione, da indossare con gonne, shirt o da sola come abito: l’importante è evitare il monocromatico e rischiare con associazioni di colore per opposizione.

Espadrillas

Non mancano, le espadrillas che si confermano come scarpe estive di tendenza: le passerelle delle maison più famose, infatti, hanno sfoggiato calzature in corda pratiche e chic, praticamente in tutte le versioni possibili. Alte con la zeppa oppure flat, chiuse o aperte davanti, a tinte neutre per adattarsi all'intero guardaroba o coloratissime per aggiungere un tocco originale anche alla mise più semplice, sono ideali da indossare anche in stile "urban", abbinandole a una it-bag strutturata, per un contrasto fresco e cool.

Shorts mania

Tra i diktat dell’estate 2021 troviamo gli hot pants corti o cortissimi e jeans sfrangiati. Perfetti da abbinare a una t-shrit di cotone, a una bralette in coordinato o a una camicia annodata in vita, gli shorts di questa stagione mirano a scoprire il più possibile le gambe.

Vestito nero aderente

Tubino nero, addio! La moda primavera estate 2021 punta tutto sui modelli aderentissimi tagliati in jersey, resi ancora più sexy e dinamici dai motivi cut-out.

Leisurewear

Sulla scia del lockdown, anche le sfilate moda per la primavera estate 2021 hanno dato una spinta al leisurewear, con forme ampie e più comode che mai. Dagli abiti alle felpe ai pantaloni, tutto è pensato per essere indossato sia a casa che fuori, in piena comodità ma senza mai dimenticare lo stile.

Suede

Tra le tendenze moda primavera estate 2021, torna il camoscio: scarpe, giacche, minigonne e pantaloni boho chic, che siano nel classico beige o coloratissimi, diventano quindi immancabili nel guardaroba delle fashion addicted.

Yellow Illuminating

Il colore dell’estate 2021? Secondo Pantone è lo Yellow Illuminating. Allegra, piacevole e stimolante, questa tonalità di giallo dona un tocco di calore che si combina molto bene con le tonalità pastello. Se vuoi vestire anche tu questo colore super estivo, ti consiglio di indossare un biker, per completare i tuoi look più basici, o un pantalone paper bag in questa tonalità, che darà un tocco frizzante ai tuoi look da ufficio ma senza esagerare.

Borse XXL

Tornano le tornano le borse XXL. Le tendenze moda 2021 archiviano le borse mini e micro bag passando dalle pochette ai borsoni, tutto è in versione maxi, così da contenere tutto il necessario, mascherina compresa, senza però tralasciare lo stile.

Scarpe basse

Dimentichiamo i tacchi. La moda primavera estate 2021 vuole solo scarpe flat o dal tacco basso, come sulle passerelle di Chanel, Max Mara e Valentino: la comodità oggi è al primo posto!