Il taglio di capelli dell'estate 2021? È il little bob

La popolarità dei capelli a caschetto (in gergo bob) non accenna a diminuire. È stato il taglio più amato dalle donne nel 2021. Certo, esistono già molte declinazioni del bob più classico (come il French bob per esempio), ma ci sono anche tante nuove variazioni del look in vista dell’estate: una di queste è il little bob.

Il taglio bob, chiamato anche taglio caschetto o carré, è nato negli Anni ’20, non ha mai smesso di essere di moda e col passare del tempo non ha perso l’eleganza che lo caratterizza. I capelli vengono tagliati all’altezza delle orecchie (bob corto) o al livello delle spalle (bob lungo), Dalla Valentina di Crepax, al caschetto d'oro di Raffaella Carrà, a Francesca Michielin che lo ha scelto per il suo nuovo look al Festival di Sanremo.

Le ragazze in tutto il mondo scelgono questo tipo di taglio per l'estate 2021. Si tratta di un taglio molto audace e adatto a tutte le donne che non hanno paura di rischiare e mostrare carattere anche con i propri capelli. Inoltre, lasciando scoperta la nuca, questo taglio è ideale per i caldi mesi estivi, meglio ancora se lasciato "selvaggio" e imperfetto nella piega. L'ideale, infatti, sarebbe creare perfino l'effetto crepo (tanto odiato dalle donne ma quest'anno di moda!) per un look messy ma allo stesso tempo stiloso.

Pensato per le francesi, il motivo del successo resta la sua versatilità, adattandosi a tutte. E un taglio sempre molto sbarazzino, che rinfresca e ringiovanisce ogni volto. Ma anche elegante e raffinato, dona particolarmente a visi ovali e regolari in quanto ne valorizza la forma. E’ splendido anche nella variante caschetto corto sfilato con frangia.

Un altro punto a favore del little bob? È che non va sistemato spesso. Essendo molto corto, infatti, a differenza del bob classico ci mette più tempo a crescere e dura molto di più come taglio. Quando i capelli ricrescono, infatti, si passerà dal little bob al bob normale per poi passare al lob. Meglio di così!