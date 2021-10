Quali sono gli integratori per la bellezza di pelle e capelli

Prendersi cura di sé è il primo passo per sentirsi bene e in forma. Per farlo è bene iniziare dall'interno con gli integratori alimentari, un valido aiuto per sopperire eventuali carenze e favorire il benessere di corpo e mente a partire da dentro.

Scopriamo cosa sono gli integratori alimentari, come agiscono e quali sono le sostanze indispensabile per la nostra salute insieme al Prof. Leonardo Celleno, dermatologo e presidente AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).

Integratori alimentari: cosa sono

“L’integratore, come la stessa parola indica, ha il compito di completare, di integrare la normale dieta alimentare con specifiche sostanze che, nella stessa dieta, sono talora carenti, indipendentemente dall’apporto calorico. Possiamo infatti avere diete, o meglio regimi alimentari, ipercalorici ma allo stesso tempo povere di nutrienti essenziali per l’organismo”, afferma il Prof. Celleno.

Per tale ragione, in alcuni casi è fondamentale ricorrere all'integrazione, soprattutto perché i ritmi di vita frenetici ci portano spesso ad avere un'alimentazione sbilanciata che può causare diverse problematiche e carenze.

Le sostanze più funzionali per la pelle: antiossidanti, polifenoli, β-caroteni

Tra le sostanze più utili per la pelle ci sono gli antiossidanti che svolgono diversi ruoli, sia nel contrastare l’invecchiamento precoce della pelle per foto-esposizione, sia essere di grande aiuto nei disturbi del microcircolo cutaneo, come nel caso della rosacea e della couperose.

Polifenoli, flavoni, β-caroteni ed altri ancora vengono ampliamente utilizzati negli integratori. Sebbene la loro caratteristica comune sia quella di contrastare la formazione dei radicali liberi e diminuirne la dannosità, alcuni sono particolarmente attivi in specifici ambiti, ad esempio per quanto riguarda i danni del microcircolo cutaneo e sul processo del photoaging.

È importante sottolineare che, soprattutto per le donne, seguire un’alimentazione equilibrata e ricorrere all'integrazione per nutrire la pelle dall'interno è fondamentale per garantire un apporto proteico che possa mantenere un adeguato trofismo cutaneo.

Gli integratori alimentari per il viso e il corpo hanno lo scopo di mantenere la pelle giovane, elastica e in salute. Sono prodotti dietetici appositamente formulati per migliorare la bellezza della pelle, prevenire le rughe e illuminare la carnagione.

Per via della loro particolare formulazione, molti integratori per la pelle hanno molteplici funzioni: progettati per migliorare l'estetica, contengono elementi in grado di apportare benefici all'intero organismo.

La pelle è soggetta a moltissime sollecitazioni, in particolare il suo fisiologico invecchiamento comporta:

La riduzione di elasticità, forza e resistenza cutanea, per la riduzione della quantità di elastina e collagene ;

; Meno idratazione e compattezza, per la riduzione dell' acido ialuronico ;

; Secchezza cutanea per la riduzione della produzione di sebo;

Riduzione del grasso sottocutaneo che provoca il cedimento dei tessuti.

Sebbene questi fenomeni siano tipicamente causati dall'invecchiamento, anche alcuni fattori ambientali possono contribuire all'invecchiamento cutaneo. Tra questi:

Esposizione ai raggi solari;

Fumo di sigaretta;

Inquinamento;

Dieta scorretta;

Stress psicofisico;

Terapie cortisoniche;

Sostanze nocive e irritanti.

Un buon integratore per la pelle deve cercare di ridurre l'effetto di questi fattori con ingredienti ad azione antiossidante che contrastino l'azione dannosa dei radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento della pelle e della comparsa delle rughe.

Tra le principali molecole ad azione antiossidante che puoi trovare negli integratori ci sono:

Polifenoli (resveratrolo, epigallocatechine, quercitina);

Vitamine A, C, E;

Carotenoidi e licopene;

Selenio;

Coenzima Q10;

Acido lipoico.

Altri ingredienti che concorrono ad un integratore per la pelle efficace sono quelle sostanze che apportano nutrimento alle cellule del derma:

Acido ialuronico;

Collagene;

Elastina.

Per rendere la pelle più elastica e tonica non dimenticare di adottare una corretta alimentazione e di fare sport, che aumenta i sistemi antiossidanti dell'organismo rendendo la pelle visibilmente più giovane.