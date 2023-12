Come dimostrare molti anni in meno, ecco le abitudini per ringiovanire

Nell'incessante ricerca della giovinezza, la scienza ci offre una mappa per invertire l'orologio biologico. Un recente studio svela un segreto: otto abitudini chiave possono non solo ringiovanire il cuore, ma anche farci apparire e sentire anni più giovani. Scopriamo come un mix di scelte di vita sane può trasformare il nostro invecchiamento, secondo gli esperti della Columbia University e dell'American Heart Association.

Invecchiare è un processo naturale, ma ci sono modi per mantenere un aspetto giovane e sano. Oltre ai "Life’s Essential 8" dell'American Heart Association (AHA). Ci sono altre abitudini e pratiche che possono contribuire a dimostrare un'età biologica circa sei anni in meno rispetto all'età cronologica. Questo significa che adottando queste abitudini, una persona potrebbe apparire e sentirsi biologicamente più giovane di quanto indicato dalla sua età anagrafica.

I "Life’s Essential 8"

Dieta Sana ed Equilibrata: Ricca di verdure e proteine magre.

Attività Fisica: Almeno 150 minuti di attività moderata o 75 minuti di attività vigorosa a settimana.

Non Fumare: Evitare il fumo per proteggere la salute generale.

Sonno Adeguato: Dormire tra le 7 e le 9 ore a notte.

Peso Sano: Mantenere un peso corporeo sano.

Controllo del Colesterolo: Mantenere livelli sani di colesterolo.

Controllo della Glicemia: Monitorare e mantenere livelli sani di zucchero nel sangue.

Pressione Sanguigna Sana: Tenere sotto controllo la pressione arteriosa.

Come mantenere un aspetto giovane

Cura della Pelle: Una routine di pulizia, idratazione e protezione solare.

Idratazione: Bere molta acqua per mantenere la pelle idratata.

Alimentazione Antiossidante: Consumare cibi ricchi di antiossidanti.

Riduzione dello Stress: Praticare yoga, meditazione o altre attività rilassanti.

Esercizi di Resistenza e Flessibilità: Per mantenere la massa muscolare e la mobilità.

Limitare Alcol e Zuccheri: Ridurre il consumo di alcol e zuccheri.

Cura dei Capelli: Mantenere una capigliatura sana e ben curata.

Vita Sociale Attiva: Interagire regolarmente con amici e familiari.

Apprendimento Continuo: Mantenere il cervello attivo con nuove conoscenze e sfide cognitive.

Come dimostrare 6 anni in meno

Lo studio, condotto presso la Columbia University Irving Medical Center di New York e presentato alla Scientific Sessions Conference 2023 dell’AHA a Philadelphia. I ricercatori hanno riscontrato che col crescere del punteggio di "Life’s Essential 8" migliora progressivamente la salute del cuore e, di conseguenza, si riduce l’invecchiamento biologico. "Abbiamo scoperto che una maggiore salute cardiovascolare è associata a un invecchiamento biologico rallentato, misurato mediante età biologica".

Hanno determinato l'età biologica dei partecipanti misurando i livelli di sostanze nel corpo coinvolte nel metabolismo e nell'infiammazione. Hanno scoperto che un maggiore rispetto dei "Life’s Essential 8" è associato a un'età biologica circa sei anni più giovane.

Risultati dello Studio: Una maggiore aderenza a questi comportamenti non solo migliora la salute del cuore, ma rallenta anche il processo di invecchiamento biologico. Questo significa che adottando queste abitudini, si può non solo apparire più giovani, ma anche vivere più a lungo e in salute.

In conclusione, combinando i "Life’s Essential 8" con altre pratiche salutari, è possibile influenzare positivamente il proprio processo di invecchiamento, mantenendo un aspetto giovane e promuovendo un benessere generale.