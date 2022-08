Tonno in scatola, la classifica dei migliori

E’ il i cibo estivo per eccellenza, il tonno in scatola viene usato nelle insalate di pasta e riso, nei sandwich per uno spuntino, risolve il problema della cena senza scaldare casa. E' il cibo più consumato dagli italiani e molti nutrizionisti lo consigliano come alimento salutare perfetto per la linea.

Ne esistono innumerevoli varianti e marche, ma è meglio optare per il tonno al naturale o il tonno all’olio?

Il tonno al naturale viene confezionato con la propria acqua di cottura, quindi è del tutto privo di grassi, ma per la sua conservazione contiene molto sodio, che provoca ritenzione idrica.Il tonno sott’olio sgocciolato su 100 gr.ha 200 calorie, il tonno al naturale ha 120 calorie, mentre la quantità di proteine è uguale in entrambi.

Meglio in vetro o scatola? Il vetro vince la sfida, il tonno di qualità superiore si trova nelle scatolette più grandi, i tagli sono migliori e risulta meno sminuzzato

Il tonno ha qualità nutrizionali davvero sorprendenti: proteine ad alto valore biologico, minerali, vitamine (tra cui la vitamina C) e acidi grassi essenziali Omega 3.

Ma qual è il più buono?

La classifica stilata da Altroconsumo, in merito al miglior tonno in scatola, tiene conto di: caratteristiche organolettiche, ricchezza delle informazioni riportate sulla scatoletta, zona in cui il tonno è stato pescato, eventuale presenza di metalli pesanti e data di inscatolamento. Sono 24 i prodotti analizzati, la lista si compone di brand molto famosi del settore ma anche alcuni marchi di catene di supermercato, come Conad, Eurospin e Lidl. Ecco la classifica a partire dal primo post, conquistato da As do Mar, azienda sarda, una tradizione nella lavorazione del tonno in scatola lunga circa 60 anni nello stabilimento di Olbia.

Qualità ottima

1) As do Mar, tonno a trancio intero, 78 punti

2) As do Mar, tonno all’olio di oliva, 75 punti

3) Selex, tonno all’olio di oliva, 73 punti

4) Callipo, tonno all’olio di oliva, 71 punti

5) Fratelli Carli, tonno all’olio di oliva, 70 punti

Qualità buona

6) Rio Mare, tonno all’olio di oliva pescato a canna, 69 punti

7) Consorcio, tonno all’olio di oliva, 69 punti

8) Conad Piacersi Leggero in una goccia di olio di oliva, 69 punti

9) Nostromo, tonno all’olio di oliva, 69 punti

10) Angelo Parodi, trancio di tonno in olio di oliva, 68 punti

11) Rio Mare, tonno all’olio di oliva, 66 punti

12) Nostromo Basso in Sale, tonno all’olio di oliva extravergine, 65 punti

13) Ardea Tonno all’olio di oliva, 65 punti

14) Palacio de Oriente, tonno in trancio, 64 punti

15) Mare Aperto tonno all’olio di oliva, 63 punti

16) Coop Tonno Leggero pescato a canna solo un filo di olio di oliva, 64 punti

17) Rio Mare Leggero tonno all’olio di oliva extravergine, 61 punti

Qualità media

18) Nixe (Lidl), tonno all’olio di oliva, 58 punti

19) Mareblu Leggero solo un filo di olio d’oliva, 58 punti

20) Mareblu Vero Sapore, tranci di tonno olio d’oliva extravergine, 57 punti

21) Carrefour tonno a pinne gialle all’olio d’oliva, 57 punti

22) Pescantina, tonno all’olio extravergine di oliva biologico, 56 punti

23) Maruzzella, tonno all’olio di oliva, 55 punti

24) Athena (Eurospin), 54 punti

Fonte: Altroconsumo,