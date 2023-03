I panifici dove trovare il pane integrale scontato questa settimana

Dal 20 al 25 marzo 2023, gli Artigiani del Pane vicentini e la Lega Italiana Lotta ai Tumori promuovono la sana alimentazione. Per una settimana nelle panetterie vicentine si potrà trovare il pane integrale con il 20%di sconto, per farne conoscere la bontà e valorizzarne le proprietà.

Perchè il pane integrale fa bene

Il pane, l’alimento immancabile su ogni tavola dalle proprietà benefiche e, come per gli altri cereali, in particolare integrali, sono da sempre consigliati come un elemento essenziale in una dieta equilibrata e salutare. Le fibre, inoltre, sono notoriamente utilissime nella prevenzione delle cosiddette “malattie del benessere”.

È comprovato, infatti, da più studi che il consumo di cereali integrali riduce il rischio di ammalarsi e di morire di malattie cardiovascolari e di tumori, ma anche di diabete, di malattie respiratorie e di altre patologie croniche.

I cereali forniscono il 56% dell’energia e il 50% delle proteine giornaliere.

Il loro consumo è raccomandato nella versione integrale perché contiene anche la crusca e il germe.

Raffinare, cioè rimuovere la parte esterna dei cereali significa privarli di una serie di sostanze benefiche per la salute, quali fibre, vitamine del gruppo B, ferro, magnesio e zinco.

A sua volta il germe contiene antiossidanti, vitamina E, vitamine del gruppo B.

L'iniziativa

Torna in 34 punti vendita dal 20 al 25 marzo la “Settimana del Pane Integrale” iniziativa nata dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Vicenza con LILT (sezione di Vicenza) per sensibilizzare il pubblico sul tema della sana alimentazione. Il primo è tutelare la salute invitando a consumare prodotti sani non solo come fattore chiave per conservare salute e benessere, ma anche e soprattutto nella prevenzione oncologica. Il secondo è favorire l’utilizzo degli alimenti del territorio perché consumare prodotti locali mantiene viva la rete locale dei produttori alimentari e artigiani, insostituibile presidio produttivo “del fatto a mano” nel territorio. Il tutto con l’obiettivo di creare una rete tra Associazione di categoria e realtà che lavorano per il benessere comune. Da qui la proposta della Settimana del Pane integrale.