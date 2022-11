Noci, un toccasana per la salute: prevengono infarti, ictus, aiutano la funzione erettile

Il consumo di noci è stato indicato come ideale per stimolare il desiderio sessuale, una nuova ricerca considera la frutta secca come un alleato prezioso contro infarti e ictus.

Le noci sono una buona fonte di grassi insaturi e contengono pochi grassi saturi, hanno anche proteine, sali minerali, vitamine, fibre, fitosteroli e polifenoli, utili alla salute del cuore, benché siano caratterizzate da un’alta densità energetica (30 grammi di noci sono circa 170-180 calorie).

I benefici delle noci non finiscono qui. Scopriamoli insieme al nutrizionista Marty Fierro.

I 7 benefici delle noci

Sono un’ottima fonte di antiossidanti

Grazie al buon contenuto di vitamina E e altri composti vegetali chiamati polifenoli, particolarmente presenti nella “pelle” delle noci, aiutano a combattere lo stress ossidativo neutralizzando i radicali liberi

Combattono colesterolo e ipertensione

Grazie all’alto contenuto di acidi grassi mono e poli insaturi (grassi buoni), riducono il numero delle particelle LDL (colesterolo cattivo), migliorano la funzione delle arterie e tengono bassa la pressione arteriosa diastolica (la cosiddetta minima), riducendo così il rischio cardiovascolare del 35-53%.

Riducono l’indice glicemico

Le noci aiutano a regolare la glicemia e a rallentare la risposta glicemica. Quindi sono particolarmente indicate per i diabetici. A ridurre l’infiammazione legata al diabete è anche l’alta fonte di acido alfa-lipoico in esse contenuto.

Proteggono dalle infiammazioni

Le noci sono ricche di magnesio, fibre, l-arginina, antiossidanti, acidi grassi insaturi come l’alfa linoleico. Sebbene non si sa bene a quale di queste componenti si devono gli effetti antinfiammatori, evidenze scientifiche hanno dimostrato che il consumo di noci riduce i livelli circolanti di citochine infiammatorie, soprattutto di proteina C-reattiva, e modula la produzione di ossido nitrico (prodotto da alcune cellule del sistema immunitario che lo utilizzano per difendersi dalle aggressioni di antigeni).

Aiutano a far perdere peso

Sebbene siano considerate un alimento ipercalorico, le noci aiutano a far perdere peso. Il consumo di noci, Essendo ricche di fibre, le noci riducono l’assorbimento calorico e aiutano a sentirsi sazi, facilitando così la dieta.

Facilitano la regolarità intestinale

Grazie all'elevato contenuto di fibre, le noci hanno un impatto positivo sul microbiota intestinale (l’insieme dei microorganismi presenti nell’intestino) favorendo una buona regolarità intestinale.

Migliorano la funzione erettile

Secondo uno studio della Rovira i Virgili University (Spagna) il consumo giornaliero di 60 grammi di noci, mandorle e nocciole assicura un miglioramento significativo della funzione erettile, migliorando così la vita sessuale.

Quante noci mangiare al giorno

Prima di indicare la quantità, è importante capire quali noci scegliere. Sicuramente quelle con buccia chiara, che però non devono produrre alcun suono se scosse. La quantità raccomandata dagli esperti è 30 grammi al giorno (per uno sportivo 80/100 gr al giorno). Mangiamole da sole, ovviamente, ma anche per arricchire insalate, primi, macedonie di frutta o a prima colazione insieme a cereali integrali, latte o yogurt.