Migliore tonno in scatola, la classifica

Il tonno in scatola è il cibo estivo per eccellenza. Viene usato nelle insalate di pasta e riso, nei sandwich per uno spuntino, e risolve il problema della cena senza scaldare casa. È il cibo più consumato dagli italiani e molti nutrizionisti lo consigliano come alimento salutare perfetto per la linea. Esistono innumerevoli varianti e marche, ma è meglio optare per il tonno al naturale o il tonno all’olio?

Il tonno al naturale viene confezionato con la propria acqua di cottura, quindi è del tutto privo di grassi, ma per la sua conservazione contiene molto sodio, che provoca ritenzione idrica. Il tonno sott’olio sgocciolato su 100 gr ha 200 calorie, il tonno al naturale ha 120 calorie, mentre la quantità di proteine è uguale in entrambi.

Meglio in vetro o scatola? Il vetro vince la sfida, il tonno di qualità superiore si trova nelle scatolette più grandi, i tagli sono migliori e risulta meno sminuzzato.

Il tonno ha qualità nutrizionali davvero sorprendenti: proteine ad alto valore biologico, minerali, vitamine (tra cui la vitamina C) e acidi grassi essenziali Omega 3.

Ma qual è il migliore? Di recente Altroconsumo ha condotto un'indagine su 30 campioni di tonno sott'olio che si trovano nei supermercati e discount, dopo un attento test ha stilato una classifica e segnalato il “Migliore del test” per la bontà e "Migliore acquisto" per il rapporto qualità prezzo.

Migliore tonno

Di recente Altroconsumo ha condotto un'indagine su 30 campioni di tonno sott'olio che si trovano nei supermercati e discount, dopo un attento test ha stilato una classifica e segnalato il “Migliore del test” per la bontà e "Migliore aquisto" per il rapporto qualità prezzo.

Migliore del Test

RIO MARE TONNO ALL’OLIO DI OLIVA PESCATO A CANNA (74 punti) - Migliore del test

COOP FIORFIORE FILETTI DI TONNO YELLOWFIN (72 punti) - Migliore del test

Miglior Acquisto

ONDINA (EUROSPIN) FILETTI DI TONNO IN OLIO DI OLIVA (69 punti) - Miglior acquisto per rapporto qualità prezzo

Qualità Ottima

RIO MARE TONNO ALL’OLIO DI OLIVA PESCATO A CANNA (74 punti) - Migliore del test

ANGELO PARODI TRANCIO DI TONNO IN OLIO DI OLIVA (73 punti)

COOP FIORFIORE FILETTI DI TONNO YELLOWFIN (72 punti) - Migliore del test

CALLIPO TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (71 punti)

RIO MARE FILODOLIO TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (70 punti)

CARREFOUR CLASSIC TONNO A PINNE GIALLE ALL’OLIO DI OLIVA (70 punti)

CALLIPO FILETTI DI TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (70 punti)

CONSORCIO TONNO IN OLIO DI OLIVA (70 punti)

Qualità Buona

ONDINA (EUROSPIN) FILETTI DI TONNO IN OLIO DI OLIVA (69 punti) - Miglior acquisto

AS DO MAR FILETTI DI TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (68 punti)

RIO MARE FILETTI DI TONNO LAVORATI A MANO (68 punti)

NOSTROMO TONNO ALL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BASSO IN SALE (67 punti)

CONAD TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (67 punti)

AS DO MAR TONNO ALL’OLIO DI OLIVA MENO OLIO (67 punti)

NOSTROMO TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (67 punti)

PALMERA TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (67 punti)

MARE APERTO TONNO ALL’OLIO DI OLIVA E UN PIZZICO DI SALE (67 punti)

NOSTROMO FILETTI DI TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (66 punti)

MAREBLU VEROSAPORE TRANCI DI TONNO IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (65 punti)

CONSORCIO FILETTI DI TONNO IN OLIO DI OLIVA (65 punti)

RIO MARE TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (64 punti)

MARUZZELLA TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (63 punti)

ARDEA TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (62 punti)

RIZZOLI FILETTI DI TONNO IN OLIO DI OLIVA (62 punti)

ANGELO PARODI FILETTI DI TONNO IN OLIO DI OLIVA (61 punti)

ZAROTTI FILETTI DI TONNO IN OLIO DI OLIVA (60 punti)

MAREBLU FILETTI DI TONNO VEROSAPORE IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (60 punti)

Qualità Media

AS DO MAR TONNO TRANCIO INTERO ALL’OLIO DI OLIVA (59 punti)

MAREBLU TONNO ALL’OLIO DI OLIVA MENO OLIO (55 punti)

NIXE (LIDL) TONNO ALL’OLIO DI OLIVA (55 punti)

Classifica dei Migliori Prodotti

Gli esperti di Altroconsumo hanno esaminato attentamente ogni campione, valutandone vari aspetti tra cui la qualità del pesce, la quantità di sale e olio, e la presenza di eventuali contaminanti.