Scopri il miglior panettone made in Vicenza

Per Natale in tavola non si può mettere un panettone qualsiasi. Ecco i lievitati vicentini che hanno ricevuto grandi premi, ma anche quelli di nicchia scelti da voi: piccole realtà conosciute da pochi, che sfornano panettoni unici

l panettone racchiude in sé una sfida alla forza di gravità, lievitare, tendere all'alto con il solo ausilio della pasta madre e del tempo, per diventare un dolce soffice, etereo, morbido.

Ci sono due stili che potremmo definire barocco e austero. Da una parte il panettone ricco di aromi, con vaniglia e canditi e sentori burrosi. Dall’altra un ritorno alle origini del dolce: un pane arricchito, con aggiunta di burro frutta e vaniglia, ma che del pane conserva intatta la memoria, uno stile che sta conquistando i grandi chef.

Anche quest’anno sono uscite le guide ai migliori panettoni e Vicenza ha sempre delle pasticcerie al top, ma quali sono realmente i panettoni più buoni? Ecco la guida con i voti anche dei vicentini.

I panettoni creativi

Amano la tradizione, ma la arricchiscono con delle innovazioni negli ingredienti.

Loison - Frutta e fiori

Panettone dal color dorato intenso misto a leggera brunitura sulla cupola, una pasta color giallo paglierino profumata di agrumi e di una leggera nota di vaniglia. Loison ha preparato delle novità che stupiscono, oltre ai classici panettoni tradizionali e al cioccolato per questo Natale ci sono quelli alla frutta: con Fichi, Mandarino, Albicocca e Zenzero, Amarene, Marron Glacè. E quelli con i fiori: Rosa, Camomilla, Liquirizia e zafferano.

Oggi le redini di Loison sono saldamente nelle mani di Dario e sua moglie Sonia Pilla, che portano avanti l’impresa di famiglia attiva dal 1938. Ognuno il suo compito: Dario imprenditore legato alla produzione e alla tradizione con sguardo volto alle innovazioni, Sonia di animo romantico cura lo stile Loison nel design e nelle confezioni.

F.lli Filippi - Tutti i gusti

Profuma di cannella e burro questo panettone che al primo sguardo si caratterizza per una cupola brunita con sfumature dorate calde nella scarpatura. Le mele candite sono morbide, succose e ben calibrate nel loro essere dolci di canditura e acide per natura, in un equilibrio piacevole e non stucchevole. L’impasto dopo la cannella emana profumo di burro che in bocca si traduce in un morso morbido e piacevole, porta alla memoria il sapore della frutta cotta ma mantiene il carattere del Natale, anche nei profumi della spezia. Ma la creatività dei Filippi non si ferma qui, ci sono nuovi accostamenti anche per i più golosi: Pistacchio in purezza, Fragoline di bosco e cioccolato, Pere a cioccolato, Albicocche, Marroni, Portata avanti dai fratelli Andrea e Lorenzo la pasticceria Filippi di Zanè è tra le migliori in Italia per i grandi lievitati.

Maculan - Il Torcolato

Un panettone morbido e profumato ancora prima di tagliarlo. Di consistenza soda ed elastica sulla cupola dorata intensamente, con riflessi che tendono al brunito, una volta aperto mette in evidenza un impasto giallo paglierino tendente al dorato, riccamente punteggiato di uvette carnose e turgide. Il profumo nettarino del vino in cui sono fatte rinvenire le uvette pervade il boccone, rilasciando una gradevole sensazione che rimanda alla bevanda e ben si accorda con la vaniglia i cui semini si vedono nella fetta. Panettone basso e glassato con aromi ben dosati per abbinarsi al Torcolato.

È un panettone che racconta il luogo in cui nasce, la Cantina Maculan un tempio del Torcolato, il vino passito delle colline di Breganze, prende vita dall'uva Vespaiola, varietà autoctona. Prima viene appassita in fruttaio per quattro mesi poi pressata e infine si prevede un primo passaggio in barrique nuove e un secondo in vecchie, per un totale di dodici mesi. Questa lavorazione conferisce sentori fruttati dolci e sensazioni gustative nettarine.

I panettoni di nicchia scelti dai vicentini

Sono piccole realtà, panifici, pasticcerie che nel tempo hanno saputo distinguersi per bontà e genuinità del prodotto, ma anche per il calore con cui lo raccontano al cliente. Qui non si usano conservanti, additivi, in molti casi si gusta al meglio nel giro di due settimane, non dura 3 mesi.

Panetteria Zenere (Caldogno)

Pasticceria Maistrello a Villaverla

Pasticceria Poggiana a Vicenza

Pasticceria Tombolan Caldogno (quello al farro è fantastico).

Pasticceria da Vinicio ad Arzignano (il pistacchio, insuperabile)

Pasticceria Vicentini a Maragnole con lievito madre

Pasticceria Venezia, piazza delle Erbe (VI) (canditi di cedro e cioccolato)

Panificio Zuccon Vicenza

Panificio Righetto a Sovizzo

Benetti pane a Costabissara

Panificio Sofia a Sarmego, cotto a legna.

Pasticceria Miola Natalino a Noventa Vicentina

Panificio Muraro Bolzano Vicentino

Pasticceria Dulcis in Fundo a Thiene

Bolzani Corso Padova (VI)

Pasticceria Orchidea a Longare

Panificio Stella Velo d'Astico

Pasticceria Stegagnolo a Caldogno famosi per il pandoro e panettone con impasto con cioccolato e copertura Rocher.

Il mondo del pane Tezze sul Brenta - una specialità assolutamente artigianale

La Bottega del Dolci a Bassano, famosa per il panettone cioccolato e lamponi.

I premiati dal Gambero Rosso

Il chiosco - vaniglia e canditi

La pasta è punteggiata da semini di vaniglia, i canditi profumano di scorza fresca. La casa lavorativa del pastry chef Ballico è un elegante Chiosco a Lonigo con frondosi alberi vicino. Conquistato dopo una lunga gavetta, in importati e prestigiosi laboratori dolciari, Francesco ha aperto questa attività come una scommessa con se stesso. Un posto informale ma elegante dove servire lspecialità dociarie artigianali. «Lo aprii nel 1996. Era un baretto, originariamente in legno e successivamente in cemento, che vendeva bibite. Ho mantenuto il suo nome ma ho rivoluzionato contenitore e contenuti», racconta fiero Francesco che ha mosso i primi passi nella gelateria che papà Aldo gestiva in paese.

Per Il Gambero Rosso, Dissapore e Repubblica al vertice della produzione italiana.

Oliviero - sentore d'arancio

Un’intenso profumo di forno e arancia si diffonde dal panettone una volta aperta la busta che lo contiene. Dalla cupola alta con sfumature dorate intense, al taglio presenta una piacevole morbidezza e un bel colore giallo. Nel 1882 Luigi apre il forno che tuttora porta il suo nome, ad Arzignano. Guerre e traversie non smorzano l’impegno di portare avanti l’attività di famiglia: Bianco sarà il primo discendente che negli anni ’70 inizia a vendere biscotteria confezionata mentre la moglie Miranda produce a mano le sue ciambelline. Alla sua prematura morte i figli, che avevano preso altre strade, tornano nel forno. Poco dopo Oliviero rileva tutta l’attività e dal 2006 è affiancato dal figlio Nicola.

Anche quest’anno la Guida del Gambero Rosso, Dissapore e anche quella di Repubblica lo confermano tra le migliori pasticcerie della penisola.