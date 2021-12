Classifica migliore panettone e pandoro del supermercato, e chi li fa

Sul pandoro e panettone artigianale si conoscono i pasticceri e i maestri panificatori che lo fanno, ma per quanto riguarda gli altri, quelli commerciali, non è facile orientarsi tra le centinaia di proposte e, al di là del prezzo - variabile alle dinamiche promozionali dei diversi punti vendita - ci si chiede sempre quale sia il migliore, il più buono, da acquistare. Viene in aiuto per fare le nostre scelte in maniera oculata la consueta classifica di Altroconsumo.

Classifica Panettone 2021

I giudici hanno decretato i migliori panettoni prendendo in considerazione non solo il gusto, ma anche il rapporto qualità/prezzo. "La vera notizia - commentano gli esperti di Altroconsumo - è che possiamo portarci a casa un buon dolce spendendo poco più di 5 euro". Ed ecco quindi la classifica 2021 completa.

Maina il Panettone - voto 71, prezzo medio a confezione 5,32 euro Vergani il panettone di Milano - voto 71, prezzo medio a confezione 13,95 euro Coop panettone classico - voto 69, prezzo medio a confezione 5,12 euro Bauli il panettone classico - voto 68, prezzo medio a confezione 5,75 euro Galup panettone classico - voto 65, prezzo medio a confezione 16,40 euro Motta il panettone originale - voto 63, prezzo medio a confezione 6,34 euro Tre Marie il panettone milanese - voto 62, prezzo medio a confezione 10,65 euro Giovanni Cova e C. Panettone classico - voto 62, prezzo medio a confezione 12,90 euro Loison panettone classico - voto 59, prezzo medio a confezione 13,10 euro Conad panettone ricetta classica - voto 59, prezzo medio a confezione 3,59 euro Balocco il Panettone - voto 59, prezzo medio a confezione 3,49 euro Paluani panettone soffice ricetta classica - voto 58, prezzo medio a confezione 4,73 euro

Classifica Pandoro 2021

C’è chi, a Natale, preferisce il panettone, e chi il pandoro. Tuttavia ci sono persone che adorano entrambi. Ma quali sono i migliori? Altroconsumo ha stilato le sue consuete classifiche dei migliori panettoni e migliori pandori 2021 da supermercato.

La ricerca e la scelta non si basano solamente sul buon gusto del lievitato così come sulla lista degli ingredienti, ma anche del rapporto qualità prezzo. Quanto si dovrebbe spendere per un buon pandoro? In genere i lievitati natalizi artigianali arrivano a costare ben oltre 30 euro con picchi di 60/70 euro se griffati dai più famosi pastry chef internazionali. Eppure Altroconsumo ci fornisce una lista di prodotti decisamente alla portata di tutti. Basti pensare tra i migliori pandori 2021, il secondo in classifica, costa solamente 3,79 euro.

Tre Marie Il Magnifico Pandoro, 73 punti, costo 11,73€ euro

Esselunga Le Grazie Pandoro – Ricetta Classica, 72 punti, costo 3,79€ euro

Pandoro Maina, 70 punti, costo 6,16 euro

Pandoro Melegatti, 68 punti, costo 4,80 euro

Pandoro Motta, 66 punti, costo 5,22 euro

Pandoro Bauli, 65 punti, costo 6,35 euro

Borsari Pandoro Classico, 58 punti, 14,55 euro

Balocco pandoro, 58 punti, costo 3,62 euro

Pandori e panettoni con il marchio del supermercato: ecco chi li produce

Pam - i panettoni della linea “i Tesori” sono prodotti da Borsari Maestri Pasticcieri, a Badia Polesine (Rovigo).

- i panettoni della linea “i Tesori” sono prodotti da Borsari Maestri Pasticcieri, a Badia Polesine (Rovigo). Coop - si fa produrre da Maina i panettoni di tutte le linee.

- si fa produrre da Maina i panettoni di tutte le linee. Eurospin - “Duca Moscati” sembra il nome di un raffinato sadico dell’aristocrazia veneta. E invece è uno pseudonimo di Paluani, che sotto questo marchio produce i panettoni per Eurospin.

- “Duca Moscati” sembra il nome di un raffinato sadico dell’aristocrazia veneta. E invece è uno pseudonimo di Paluani, che sotto questo marchio produce i panettoni per Eurospin. Selex - “Saper di sapori”, è disponibile in versione classica o senza canditi e prodotto da Maina.

- “Saper di sapori”, è disponibile in versione classica o senza canditi e prodotto da Maina. Lidl - sono di Bauli i panettoni della catena di discount chiamati la Favorina.

- sono di Bauli i panettoni della catena di discount chiamati la Favorina. Carrefour - il produttore è Balocco.

- il produttore è Balocco. Esselunga - è realizzato da Maina e da Paluani.

- è realizzato da Maina e da Paluani. Iper - risulta prodotto da Maina

- risulta prodotto da Maina CRAI - è prodotto da Maina.

- è prodotto da Maina. Il panettone “Favorina”, venduto da Lidl, arriva da uno stabilimento Bauli, mentre il pandoro “Duca Moscati”, venduto da Eurospin, viene prodotto in uno stabilimento che fa capo a Maina e dal quale arrivano anche: “Panettone Coop”, “Pandoro Coop”, e il “Panettone Premium” di Despar.

mentre il pandoro “Duca Moscati”, venduto da Eurospin, viene prodotto in uno stabilimento che fa capo a e dal quale arrivano anche: “Panettone Coop”, “Pandoro Coop”, e il “Panettone Premium” di Despar. Balocco produce invece i panettoni e i pandori venduti con il proprio marchio da Carrefour e Auchan, con quest’ultima che si rifornisce anche da Paluani per i prodotti della linea “Passioni”. Ancora Paluani, infine, produce anche i panettoni e pandori Conad, oltre al “Panettone Classico Biologico” proposto da Despar.

Ovviamente anche se fatte nello stesso stabilimento le ricette sono diverse.