Effetti benefici dell'acqua e limone: verità e falsità

Sono sempre di più le persone che adottano la buona abitudine di bere acqua e limone a digiuno. È stato dimostrato che questa bevanda così economica e facile da preparare apporta importanti benefici curativi e protettivi, che aiutano a combattere e a prevenire diversi problemi di salute fisica e mentale.

Costituisce dunque costituisce un ottimo modo di iniziare la giornata. Vediamo quali sono i benefici che apporta bere acqua e limone a digiuno.



10 BUONI MOTIVI PER BERE ACQUA E LIMONE AL MATTINO

Al mattino appena svegli e a digiuno proviamo a iniziare bevendo una tazza di acqua tiepida e limone, elementi semplici ma benefici.

Il succo così acido del limone ha la sua principale proprietà proprio nell’avere nel nostro organismo, un’azione contraria, cioè alcalinizzante. Gli acidi che lo caratterizzano una volta introdotti nell’organismo danno infatti reazione basica, questo perché durante la metabolizzazione l’acido citrico si ossida e i sali che ne derivano danno origine a carbonati e bicarbonati di calcio e potassio che contribuiscono all’alcalinità del sangue.

Questi benefici dell’iniziare la giornata con il limone:

1. Rafforza il sistema immunitario: I limoni sono ricchi di vitamina C e di potassio, che stimola le funzioni cerebrali e nervose. Il potassio aiuta anche il controllo della pressione arteriosa.

2. Bilancia il PH: Bere acqua di limone ogni giorno riduce l’acidità totale del vostro corpo. Il limone è uno degli alimenti più alcalini. Sì, il limone ha acido citrico, ma non crea acidità nel corpo una volta metabolizzato.

3. Aiuta la perdita di peso: I limoni sono ricchi di fibre di pectina, che aiutano a combattere la fame. È stato anche dimostrato che le persone che hanno una dieta più alcalina perdono peso più velocemente.

4. Aiuta la digestione: Incoraggia il fegato a produrre la bile, che è un acido che è richiesto per la digestione. La digestione risulta efficiente e si riducono il bruciore di stomaco e la costipazione.

5. È un diuretico: limoni aumentano il tasso di minzione nel corpo, che aiuta a purificare. Le tossine sono, pertanto, rilasciate in modo più veloce per aiutare a mantenere la salute del tratto urinario.

6. Pulire la pelle: Il componente di vitamina C aiuta a diminuire le rughe e imperfezioni. Acqua di limone elimina le tossine dal sangue e aiuta a mantenere la pelle chiara. In realtà, può essere applicato direttamente sulle cicatrici per ridurre il loro aspetto.

7. Rinfresca l’alito: Non solo questo, ma può aiutare ad alleviare il dolore e gengiviti. L’acido citrico può erodere lo smalto dei denti, quindi questo deve essere controllato molto bene. Consigliamo quindi di risciacquare a fondo con acqua dopo averlo bevuto o di lavare i denti.

8. Allevia i problemi respiratori: acqua calda e limone aiuta a sbarazzarsi di infezioni polmonari e fermare la fastidiosa tosse.

9. Aiuta contro la disidratazione: Una tazza di acqua e limone al mattino previene la disidratazione e la cosiddetta fatica cronica o fatica surrenale. Quando il corpo è disidratato, o profondamente disidratato (fatica surrenale) non può svolgere tutte le sue funzioni in modo appropriato, e questo porta ad accumuli di tossine, stress, costipazione, e tutta una serie di altri disturbi.

10. Aiuto ad eliminare il caffè: Dopo aver preso un bicchiere di acqua calda limone, la maggior parte delle persone suggeriscono che non hanno alcun desiderio di caffè al mattino.

L’acqua deve essere tiepida, perchè l’acqua fredda crea uno shock al nostro intestino, e la dose di limone va da 1/4 a 1/2 al giorno.

L’acqua con il limone, presa a digiuno, è una bevanda ricca di proprietà antivirali, antimicrobiche e antibatteriche che aiutano a combattere una grande quantità di virus, batteri e microorganismi che minacciano la nostra salute.

Con appena due cucchiaini di succo di limone ci si assicura il 23% della quantità giornaliera di vitamina C consigliata, elemento chiave per rafforzare il sistema immunitario e prevenire le malattie.

Ecco alcune delle bufale riguardo ai benefici di bere acqua e limone al mattino:

1. Bilanciare il pH. Esiste una teoria che enuncia che certi cibi sono in grado di alcalinizzare o acidificare l’organismo. Questo è vero, ma i cibi influenzano solo il pH delle urine e non il pH del sangue. Esso infatti è finemente regolato dai sistemi di tamponi del pH, come il tampone fosfato, il tampone bicarbonato o l’emoglobina stessa, il cui corretto funzionamento è fondamentale alla vita, in quanto piccole variazioni di pH possono condurre alla morte per acidosi o alcalosi metabolica.

2. Purificare l’organismo dalle tossine. L’acqua è fondamentale per aiutare l’organismo a eliminare in modo naturale i residui delle reazioni cellulari, i prodotti di scarto e le tossine, ma è pretenzioso affermare che il limone sia in grado di eliminare le tossine senza mai definire il processo biologico con cui tale disintossicazione avverrebbe, senza indicare quale componente del succo limone sia responsabile di tale processo di detossificazione.

3. Prevenire il cancro. Molti degli stessi articoli che sostengono che l’acqua e il limone alcalinizzino l’organismo sostengono che, a causa di ciò, tale bevanda sia in grado di promuovere un ambiente cellulare alcalino in cui le cellule tumorali non possono prosperare e di conseguenza prevenire il cancro.Ma non è così. Semmai delle proprietà anti-cancro ci fossero, sarebbero da deputare alle proprietà antiossidanti che prevengono i danni al DNA causati dallo stress ossidativo e non dall’equilibrio acido-base dei fluidi cellulari.

4. Aumentare il quoziente intellettivo. Mentre una corretta idratazione giornaliera è in grado di aiutare a raggiungere un buon stato di vigilanza e una maggiore attenzione, non vi è alcuna dimostrazione scientifica che sia in grado di aumentare il quoziente intellettivo a lungo termine.

Ingredienti

1 tazza d’acqua (250 ml).

1 limone ecologico.

Preparazione

Dovete riscaldare una pentola con acqua a fuoco medio, ma senza portare a ebollizione. Intanto, spremete il limone in un bicchiere e mettete da parte il succo. Quando l’acqua diventa tiepida, versatela nel bicchiere con il succo e mescolate bene. Bevete questa bevanda tiepida tutte le mattine, immediatamente dopo esservi alzati.

Ricordate di non aggiungere alcun dolcificante, altrimenti si perderebbero molte delle proprietà che la rendono una bevanda al 100% sana.



Acqua tiepida+limone, bicarbonato o zenzero o menta è consigliata anche dopo aver mangiato troppo, non solo la mattina a digiuno.

Aiuta la digestione, elimina il senso di pesantezza, riduce i gas intestinali e l'acidità di stomaco

Ha gli effetti di una "doccia interna"per gli organi

Pulisce fegato e cistifellea, riattiva i reni

Mantiene il pH del corpo ALCALINO, quindi in salute

La pelle acquista luminosità

È preferibile berla con una cannuccia, per evitare che l'acidità del limone intacchi, a lungo andare, lo smalto dei denti.

Ecco alcuni indirizzi di dove trovare i limoni biologici a Vicenza

NaturaSì

Negozio di alimentari biologici

Via Divisione Acqui, 15

0444 966253

Silene BIO

Negozio di alimenti naturali

Stradella del Garofolino, 9

0444 547012

Biosapori Vicenza

Negozio di alimentari biologici

Viale Mercato Nuovo, 46

0444 960064



Fuori di Zucca - Prodotti Alimentari da Agricoltura Sociale, Biologica e Locale

Negozio di alimentari

Via Natale del Grande, 8 (VI)

0444 170 0725