BELLON GIULIO MASSIMO CAMPIONE ITALIANO

Roma 23-5-2024 Giulio Massimo Bellon conquista il titolo di campione italiano di Lotta greco- romana nella classe under 20 categoria kg.87. Dopo il terzo posto ai campionati italiani assoluti di Ostia ottiene questo splendido risultato imponendosi su tutti nella classe juniores. Splendida la sua gara: Il primo incontro lo vince schienando (ko) in 48” l’atleta A. Pellicanò di Reggio Calabria dopo un’ancata che ha letteralmente fatto volare l’avversario bloccandolo poi a terra. Il secondo incontro lo vince per superiorità tecnica contro Gottardi M. di Trento in un minuto e 15 “con due bellissime suppless, stessa sorte per Candeloro Nicola di Ravenna in 45 secondi con una serie di rotolamenti. Schiena in 2 minuti il comasco Cerai Nased dopo aver tirato una proiezione all’indietro con presa di testa e braccio e immobilizzato a terra con una stupenda ancata. Il Match finale per la conquista del titolo lo vede contrapposto al Campione italiano under 17 del 2023, Comini Luigi di Brescia. G.M. Bellon inizia attaccando con forte carica agonistica tanto da acquisire un notevole vantaggio ma su una tecnica viene messo in pericolo rischiando di perdere l’incontro, con tutta la forza della disperazione esce dal ponte e immediatamente dopo schiena l’avversario conquistando finalmente il meritato titolo iridato. Buona la prestazione di Jacopo Tognon decimo nei 63Kg alla sua prima esperienza e sfortunata la prova dell’altro atleta Vicentino, Picari Kevin che non passa il turno. L’Umberto I si classifica prima nel Veneto e 16ma su 36 Società partecipanti. I risultati ottenuti in questi ultimi due anni salgono così a tre Titoli italiani, 2 argenti 3 bronzi e pongono l’Associazione Umberto ai vertici della lotta in Italia. G. Bellon D.T. UMBERTO I 1875 VI