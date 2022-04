Dal Belgio a Vicenza per imparare l’italiano

È iniziata a gennaio l’avventura di Dorien De Anche, belga di diciottenne anni che ha deciso di studiare la nostra lingua all’Istituto Farina di Vicenza, vivendo con una famiglia vicentina. La ragazza partecipa al programma ospitalità di WEP, l’organizzazione internazionale che si occupa di scambi culturali e linguistici nel mondo.

Dorien, che ha scelto l’Italia per vivere un’esperienza di formazione all’estero, racconta: “Sono molto affascinata dalla cultura italiana, non ho avuto dubbi a scegliere l’Italia come destinazione della mia esperienza all’estero. Mi mancano le French Fries, ma cibo italiano è indubbiamente buonissimo. Ovviamente mi mancano anche i miei familiari e i miei amici, ma tenendoci in contatto telefonicamente ogni settimana non è una cosa a cui do troppo peso”.

La giovane avrà modo di imparare la lingua italiana: “Frequento l’istituto Farina a Vicenza e sono in una quarta al liceo linguistico quadriennale. La scuola qui non è come in Belgio, e non nascondo che ho avuto alcune difficoltà ad abituarmi, ma per fortuna posso contare sui miei compagni di classe che sono sempre pronti a darmi una mano. In questo ambiente ho conosciuto molte persone e, per la prima volta nella mia vita, mi piace veramente andare a scuola”.

Il progetto ospitalità di WEP prevede la possibilità, per uno studente straniero, di soggiornare nel nostro paese sino ad un anno, allo scopo di imparare, frequentando regolarmente un istituto superiore, la lingua italiana e vivendo a stretto contatto con una famiglia del posto. Accogliere uno studente straniero nella propria famiglia significa, oltre ad offrire a lui o a lei un’opportunità di crescita, regalare a tutti i membri della casa la possibilità di fare un viaggio alla riscoperta del proprio quotidiano, delle tradizioni italiane e del proprio modo di vita.