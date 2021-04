Maracaiba cerca personale per il food truck

Maracaiba è un nuovo format di ristorazione su Food Truck e Delivery di cucina fusion (giapponese/hawaiana), con sedi a Udine, Meolo (VE) ed una nuova apertura a Lonigo (VI), da aprile 2021.

Una proposta tutta nuova, nel menù ci sono Maki (un sushi rivisitato fondendo la cultura Giapponese a quella Sud Americana), Poke (insalata esotica) e Bao (panino cotto al vapore), proposte vegetariane e vegane, i Maracaiba kids menù per i più piccoli, i dolci e quattro cocktail realizzati in esclusiva.

Per il Check Point di Lonigo l'azienda è alla ricerca di queste figure:

Food Truck Manager (il Responsabile del “ristorante su ruote”)

Operatore di Food Truck (l’aiuto cucina, addetto alle preparazioni)

Addetto alle consegne (Rider con auto)

Il modello è quello di una ristorazione ‘itinerante’, ma Maracaiba, il format di food delivery nato in piena pandemia, lo sviluppa in modo innovativo. Un progetto nato nel 2020 in Friuli Venezia Giulia, una risposta moderna e alternativa nel mondo delle consegne a domicilio e del take away.

Il ‘sushi take away’ Maracaiba è arrivato anche in Veneto, dove sono stati già assunti da gennaio 70 nuovi collaboratori.

“Arriviamo in Veneto con il nostro format di ristorazione itinerante e su misura, un servizio a domicilio sempre più capillare, che ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti anche dei comuni più piccoli. Vogliamo creare valore nel territorio, e prevediamo di assumere entro la prossima estate complessivamente 120 persone” afferma Andrea Bulfon, Amministratore Delegato di Bagong srl -. “Con la pandemia il settore del food delivery sta vivendo crescite importanti, il nostro è un modello di business che si basa sulla materia prima di qualità e sulla sicurezza degli ingredienti selezionati, sulla formazione interna del nostro personale, affiancate ad un’attività di marketing che punta su una forte promozione sui canali social”.

Il servizio di Maracaiba si sviluppa attraverso 50 macchine brandizzate, 1 ghost kitchen (Udine) e 10 truck, veri e propri punti di ritiro per le vendite. Per conoscere il calendario delle tappe, l’utente si può collegare al sito maracaiba.it, selezionare la provincia d’interesse e scoprire il giorno in cui il food truck si troverà nella città selezionata. Due le opportunità di selezione del cibo preferito, «take away» recandosi di persona al food truck, oppure «delivery at home» con consegna a domicilio in virtù del servizio delle Maracaiba Cars (servizio attivo in un raggio di 10 chilometri rispetto alla location giornaliera del truck).

Maracaiba è attivo 7 giorni su 7, settimanalmente in 100 comuni situati tra le province di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza (da metà aprile) 15 i comuni raggiunti ogni al giorno. A Meolo e Lonigo ci sono due recovery per i truck e le cars.

Chi desidera inviare la propria candidatura inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: recruiting@maracaiba.it

www.maracaiba.it