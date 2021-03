Il Gruppo Unicomm inaugura il nuovo Famila di Marostica

Il nuovo punto vendita Famila di Via Fosse nasce dal recupero urbanistico di una ex area produttiva situata all’imbocco della rotatoria d’ingresso di Marostica. All’interno lavoreranno 40 collaboratori, con l’obiettivo di assicurare un servizio d’eccellenza alla clientela. La superficie di vendita è di oltre 1800 mq.

Giovedì 18 marzo il Gruppo Unicomm di Dueville (associato a Selex Gruppo Commerciale) inaugura il nuovo Famila Marostica situato all’imbocco della rotatoria d’ingresso al paese di Marostica, tra via Vicenza e la Nuova Gasparona.

Famila Superstore Marostica

Il Famila di Marostica offrirà oltre 17.000 referenze tra food e non-food, di cui 6.000 di freschi e freschissimi, ed oltre 10.000 le referenze di grocery (pasta, conserve, bevande, ecc) e detergenza. All’interno del negozio ci saranno anche circa 1.000 prodotti della categoria non alimentare.

Sarà dedicata attenzione particolare ai fornitori locali, a partire da una fornitissima cantina. Come sempre, uno degli elementi di distintività dei negozi a marchio Famila saranno i banchi serviti della carne, del pesce, della salumeria e della panetteria: pizza al taglio e pane fresco saranno sfornati più volte al giorno e i banchi potranno contare su un importante assortimento di prodotti di rosticceria. Grande spazio sarà poi dedicato al mondo del salutistico, con prodotti senza glutine, prodotti dietetici, sostitutivi del pasto, prodotti “free from” (senza lattosio, senza zucchero ecc).

All’interno del punto vendita lavoreranno ben 40 collaboratori, con l’obiettivo di assicurare un servizio d’eccellenza alla clientela. La superficie di vendita sarà di oltre 1800 mq con 7 casse.

Famila è già presente in provincia di Vicenza con numerosi punti vendita e vicino a Marostica con il Famila di viale Vicenza in comune di Bassano del Grappa.

“Abbiamo fortemente voluto aprire questo punto vendita perché Marostica è una piazza nella quale eravamo presenti da tanti anni con A&O, un altro dei nostri marchi storici, ma alla quale volevamo dedicare un’attenzione in più – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Era molto tempo che volevamo trovare un nuovo sito in cui trasferire la nostra attività a Marostica, con l’obiettivo di ampliarla e finalmente ci siamo riusciti. Con la nuova Superstrada Pedemontana questa zona di Marostica acquisirà ancora più centralità, per cui questo negozio si candida ad essere un punto di riferimento per tutta l’area circostante”.

“Il nuovo format di Famila ci sta dando grandi soddisfazioni – prosegue Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – e apertura dopo apertura ha raggiunto il perfetto equilibrio tra offerta commerciale e ambiente piacevole ed accogliente confermando il caratteristico tratto di familiarità che da sempre contraddistingue i nostri supermercati: vogliamo che chi ci viene a trovare si senta in famiglia, come recita il nostro payoff. Siamo inoltre soddisfatti perché con questo intervento abbiamo riqualificato l’ingresso ad una città splendida come Marostica, grazie al positivo rapporto con l’Amministrazione Comunale”.



Il punto vendita avrà a disposizione oltre 100 posti auto e sarà all’avanguardia anche dal punto di vista dei criteri di efficienza energetica: interamente costruito in classe A, dotato di un impianto fotovoltaico posto sul tetto che copre gran parte del fabbisogno energetico dell’edificio, l’illuminazione è completamente garantita da impianti e lampadine a led. Sono stati inoltre installati impianti ed attrezzature a minor consumo ed è stato realizzato un sistema di “omogeneizzazione” delle condizioni climatiche del negozio che, controllando l’umidità, migliora il comfort per i clienti. Gli impianti ad elevata efficienza energetica installati limitano moltissimo la produzione di CO2, in quanto sono congegnati per ottenere il massimo recupero di calore e ridurre al minimo le emissioni all’esterno.

Il Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) controllato dalla famiglia Cestaro, con oltre 7.000 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Spa e GMF Grandi Magazzini Fioroni Spa, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, Mega). Il Gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato di 2,4 mld di euro, in crescita di oltre il 8%.