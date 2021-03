Carciofi: bentrovata primavera, bentrovato benessere!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Inizia il countdown per la bella stagione, pochi giorni ancora e saremo pronti a lasciarci definitivamente alle spalle sciarpe e berretti. Una prima brezza primaverile porta con sé novità e buoni propositi, le giornate si allungano, i tessuti si alleggeriscono e le maniche si accorciano. E se con le belle giornate ci si dedica alle famose “pulizie di primavera”, perché non dare una bella rinnovata anche al nostro corpo e al nostro spirito?! Citres ci suggerisce il mangiare sano come prima cura di sé, delle proprie funzioni fisiche ma anche mentali, consumando le verdure di stagione e i prodotti più adatti alla salute, e quest’anno il primo della lista dei consigli Citres è il carciofo! Fresco, gustoso e facile da preparare, è un prodotto della terra ricco di elementi nutritivi e di numerose proprietà farmacologiche, tra le principali quella antiossidante e depurativa. Citres ce ne propone diverse versioni da gustare così, dal vasetto al piatto o da integrare in varie ricette per arricchire i nostri pasti di sapore e potassio! Carciofi freschi o grigliati sono un ottimo punto di partenza per nutrire il nostro organismo non solo del già citato potassio ma anche di fosforo, magnesio, ferro, calcio, zinco e vitamine. E se la lista di benefici che può offrire questo delizioso ortaggio sembra lunga, non è nulla in confronto alle molte varianti in cui Citres lo propone! Dalla Crema di Carciofi per un aperitivo sfizioso, pronto all’uso anche come condimento per una pasta, fino ai quartini di carciofi preparati esclusivamente nei periodi di Aprile e Maggio quando questi ortaggi sbucano dal terreno, mantenendo inalterati proprietà organolettiche e nutritive. E poi i Carciofini alla Giudea, conditi con aglio e prezzemolo, il contorno ideale per secondi di carne e pesce, così come i carciofi rustici, un’alternativa sfiziosa. Semplici e gustosissimi mantengono il sapore del raccolto di stagione perché tutti lavorati da prodotto fresco. Chiudono la gamma i Carciofi Interi, quelli con gambo e le Foglie di Carciofo nelle confezioni da ristorazione. Citres promuove costantemente il benessere a tavola, è per questo che, per la remise en forme di questo mese, si sofferma su un suo prodotto best seller, con un valore depurativo, diuretico e detossinante, proprio quello che serve per sentirsi bene con sé stessi e lasciarsi alle spalle l’inverno, abbracciando la primavera e i suoi doni di stagione.