Parrucchieri, barbieri ed estetisti aperti domenica 14 marzo: Rucco firma l'ordinanza

Il sindaco Francesco Rucco ha firmato l'ordinanza con la quale concede l'apertura per domani domenica 14 marzo a parrucchieri, barbieri, acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer. Potranno tenere aperte le proprie attività tra le 7 e le 22 per un massimo di 13 ore.

La deroga è stata concessa per consentire agli operatori di far fronte agli appuntamenti già fissati e organizzare le attività propedeutiche alla chiusura prevista dalle disposizioni anti contagio che da lunedì 15 marzo interesseranno il Veneto.

"Era doveroso da parte mia fare questa ordinanza - dichiara il sindaco Francesco Rucco - non solo perché erano giunte tante richieste da operatori e da Confartigianato, ma anche perché il comparto è già stato pesantemente danneggiato da questa pandemia, e lo sarà anche per le prossime settimane. In questo modo diamo almeno la possibilità di recuperare alcuni appuntamenti che gli operatori avevano già fissato in agenda per la prossima settimana".

"La deroga straordinaria alla chiusura domenicale - aggiunge l'assessore al commercio Silvio Giovine - è un piccolo gesto con cui abbiamo voluto dimostrare vicinanza ed un aiuto concreto ad uno dei tanti settori economici che stanno patendo le conseguenze drammatiche della pandemia.