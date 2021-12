Coravirus, il punto di Luca Zaia: «Ci stiamo attivando per la riapertura dei Covid Hospital»

Il Veneto sarà quasi sicuramente in zona gialla nella settimana di Natale. Dopo averlo accennato questa mattina, il presidente della regione Veneto lo ha confermato durante la conferenza stampa per fare il punto sulla situazione Covid19 nel territorio veneto. Zaia ha iniziato fornendo gli aggiornamenti di Azienda Zero con il consueto bollettino pandemico giornaliero. Sono 2.960 i contagiati rilevati nelle ultime 24 ore con 122mila tamponi effettuati. La positività è del 2,4%, mentre gli attualmenti positivi hanno raggiunto quota 40.648. Sono invece 904 i ricoverati totali (+82) dei quali 772 in area non critica (+72) e 133 in terapia intensiva (+10). I decessi sono stati 9 nelle ultime ore.

IL BOLLETTINO

"Siamo in una situazione assolutamente ai limiti e ci stiamo attivando per la riapertura dei Covid Hospital, non ci sono alternative, questi sono pazienti molto complicati", ha commentato Zaia, aggiungendo: "Abbiamo degli indicatori che ci dicono che la prossima settimana siamo ancora in zona bianca ma siamo sotto pressione. Terapie intensive sono al 13% quindi è superato il tetto del 10%. Lo stesso per l'incidenza, manca solo di sforare la soglia nei reparti ordinari. È quindi verosimile che Natale sarà in giallo, quindi restrizioni con l'uso della mascherina all'aperto e ai ristoranti con i super green pass, mentre matrimoni, comunioni e cresime basta il green pass base".

Nel corso della conferenza stampa Zaia ha infine fornito i dati sui ricoveri per Covid: "Nell'ultima settimana 191,8 ricoveri su 100mila abitanti sono stati di persone non vaccinate e 31, 81 su 100mila di persone vaccinate, 6 volte in meno di chi non si è fatto il vaccino".