Emergenza Ucraina, Zaia: "Accordo con gli albergatori per l'accoglienza dei profughi"

Luca Zaia torna in diretta da Palazzo Balbi con gli aggiornamenti sull'emergenza Ucraina e sulla pandemia da Covid-19. L'annuncio di oggi è che la Regione ha trovato un accordo con gli albergatori per aumentare, grazie agli hotel, la disponibilità di posti letto in favore dei profughi ucraini.

Covid e bollettino

Il report di martedì di Azienda Zero segnala 8.355 nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore - con un’incidenza sui tamponi del 9,36% - e 68.136 attualmente positivi. Negli ospedali della regione sono invece 796 i ricoverati, dei quali 743 (+27) in area non critica e 53 (-4) nelle terapie intensive.

IL BOLLETTINO DEL 22 MARZO

“La curva è in ripresa, sono aumentati i positivi totali e cominciamo a sentire l’effetto di questi 10 giorni. In ospedale abbiamo avuto un aumento di qualche ricovero nei reparti ma le terapie intensive calano - ha commentato Zaia - La guardia non viene abbassata, sono convinto che la fase endemica sia iniziata, resta il fatto che dobbiamo abituarci a convivere con il virus. Io penso che sarà inevitabile che in un futuro abbastanza prossimo i test li faremo solo ai sintomatici”.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’epidemia, il Veneto ha attualmente un Rt dello 0,85 mentre le terapie intensive sono al 2,5% e l’area medica al 7,7% mentre l’incidenza è di 833,9 su 100mila.

Guerra in Ucraina e profughi

“L'emergenza si fa sentire”, ha dichiarato il presidente della Regione a riguardo dell’accoglienza dei profughi ucraini in Veneto, annunciando di aver firmato un’ordinanza che prevede un accordo con gli albergatori per l’ospitalità dei rifugiati. “Tutti gli alberghi dalle 2 stelle in su possono fare richiesta per ospitare profughi, in maniera non esclusiva solo per loro, possono dedicare una camera o piu ai rifugiati e l’adesione da parte degli albergatori è già forte”, ha aggiunto Zaia.

Secondo l’accordo, gli albergatori riceveranno 35 euro al giorno (+IVA) per il B%B e 60 euro nel caso di pensione completa. Per i ragazzi ci sarà lo sconto del 10%. “Non stiamo parlando di ospitalità di serie b, i profughi avranno una camera come tutti gli altri clienti. Si parte con questo accordo oggi. Al massimo la cifra che può incassare una singola struttura è di 214.900 euro all’anno”, ha spiegato il governatore.

Attualmente sono 14.112 passati per il Veneto e registrati in base ai tamponi fatti dal sistema sanitario regionale a ognuno di loro. Sono invece 7mila le persone attualmente ospitate, la maggior parte dei quali in ricongiungimenti familiari e poi negli hub della regione, che attualmente possono ancora accogliere 656 persone. Il 70% dei profughi sono donne mentre il 36,7% bambini sotto i 14 anni. “I posti letti offerti dai veneti sono 10.323 a oggi e 600 mila gli euro donati”, ha concluso il presidente della Regione Veneto.