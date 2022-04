L'annuncio di Zaia: "L'autonomia del Veneto è dietro l’angolo"

«Senza svelare le carte lo possiamo dire, siamo all’ultimo miglio. L’autonomia è dietro l’angolo. Stiamo trattando ancora, ma ci siamo». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell’inaugurazione del Padova Congress, poco prima del taglio del nastro.

«Il merito è dei veneti che hanno indicato la via il 22 ottobre del 2017. E’ una grande opportunità ma anche se non soprattutto una assunzione di responsabilità. Si entra nella modernità con l’abbandono di questo centralismo che non ha portato a nulla di buono», ha aggiunto il governatore parlando sul futuro del percorso per ottenere l'autonomia regionale votata dai veneti nel referendum del 22 ottobre 2017, concludendo: «Le trattative con il Governo sono ancora in corso»