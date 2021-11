X Factor, GianMaria conquista la semifinale

Altra serata da protagonista per gIANMARIA, il 19enne vicentino, in lizza per la vittoria del talent Sky X Factor. gIANMARIA ha presentato il nuovo inedito, “Senza Saliva” di cui ha scritto il testo catturando l'attenzione dei giudici.

“Tu mi piaci un sacco - ha dichiarato Mika - e di questo mi è piaciuto il fatto che ci sia un grande cambio di energia tra strofa e ritornello. Ma stasera hai perso un po’ il controllo e tu sei così preciso in tutto quello che fai che quei momenti mi hanno un po’ destabilizzato”. “A me quella perdita di controllo piace”, ha replicato Manuel Agnelli.

Preziosa anche la performance del 19enne sui brani assegnati dalla coach Emma. Il giovane ha infatti portato sul palco un mostro sacro del cantautorato italiano: De Gregori con la sua “Rimmel”.

“Questa performance è stata particolarmente toccante - ha dichiarato Mika - Hai una grandissima fortuna: per provocare sentimento a te basta parlare. Solo recitando riesci a provocare un’emozione” . “É bello il percorso che stai facendo”, aggiunge Manuel Agnelli.

Performances che hanno portato il vicentino a conquistare la semifinale del programma nella quale si troverà a confrontarsi con BALTIMORA, Erio, Bengala Fire e FELLOW.