Voto di scambio in corso nella città Castellana? Allertate le autorità

Un gruppo abbastanza nutrito di persone, non ancora ben quantificabile, fra residenti di origine italiana e straniera, avrebbe violato il divieto di propaganda elettorale durante le operazioni di voto. Non solo le stesse operazioni, fuori dai seggi sarebbero state in qualche modo inquinate instradando gli aventi diritto o addirittura tentando di proporre pacchetti di preferenze. La cosa sarebbe accaduta ieri 9 giugno a Montecchio Maggiore nell'Ovest vicentino. Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza sarebbero state immediatamente messe a conoscenza dei fatti dai testimoni, nei confronti dei quali si sarebbero registrati anche alcuni casi di intimidazione.

Il caso, che nella cittadina castellana è già deflagrato soprattutto tra le chat dei residenti, si sarebbe palesato giustappunto ieri quando una vela elettorale di uno dei candidati a sindaco si sarebbe avvicinata troppo ad uno dei seggi principali, inficiando così il silenzio elettorale imposto dalla legge nazionale. Poco dopo un gruppo di stranieri, principalmente della comunità bangladese, sarebbe uscito quasi all'unisono dalle proprie abitazioni, puntando i seggi. Tra l'altro, anche se in un frangente ben diverso, non è la prima volta che i destini della comunità bangladese plana sulla campagna elettorale della cittadina di Giulietta e Romeo.

Ad ogni buon conto il tutto si, si sarebebbe per di più concretizzato, mentre alcuni personaggi, italiani e stranieri, tra cui un avvocato, avrebbero per l'appunto instradato questi ultimi al seggio con precise indicazioni di voto. In quel momento tra i presenti, anche tra coloro che nelle settimane scorse avevano partecipato alla campagna elettorale, è salita la preoccupazione: in primis perché in alcuni casi ci sarebbero stati testimoni diretti di quanto stesse accadendo (in foto uno dei seggi di Montecchio Maggiore).

L'attuale sindaco Gianfranco Trapula, pure lui candidato alla poltrona di primo cittadino, pur dopo alcuni istanti di incredulità, avrebbe preso seriamente la cosa, procedendo con le segnalazioni del caso. Anche perché, nel frattempo, tra coloro che in questi anni si sono impegnati in politica o in ambito amministrativo è cominciata a circolare una voce precisa. Quella secondo cui alcuni soggetti che stazionavano non distanti dai seggi avrebbero tentato di vendere pacchetti di voti a beneficio di qualche candidato.

Ora su quanto è accaduto stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno relazionare sia alla Prefettura sia all'autorità giudiziaria, in quest'ultimo caso, qualora emergessero condotte da codice penale. Ad ogni modo, per cercare di mitigare l'effetto di questa situazione che avrebbe comunque offuscato la pratica democratica del voto in città si starebbero moltiplicando gli appelli al voto in modo da controbilanciare, annaquandolo, l'eventuale effetto distorcente della manovra registrata ieri e che ancor oggi, anche se in modo più blando, si sarebbe ugualmente dispiegata. Frattanto per questi episodi la politica dell'0vest vicentino sarebbe già in subbuglio.