Lotto e superenalotto, due vittorie vicentine

Doppia festa nel Vicentino. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Vicenza ha centrato una quaterna da 240mila euro sulla ruota di Napoli, una vincita che si piazza nella Top 5 delle più alte del 2022. Ma non è tutto.

Sempre come riporta Agipronews, nell’estrazione del 30 agosto è stato centrato un “5” del valore di 15.678,32 euro. La giocata vincente è stata registrata presso l'esercizio di via Circonvallazione 18 a Sossano, in provincia di Vicenza.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 263,5 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione.