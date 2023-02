Visite a lume di candela alla Casa di riposo di Asiago

Rosario e visite dei familiari a lume di candela ieri alla Casa di riposo di Asiago, che quest’anno ha deciso di aderire all’iniziativa “M’illumino di meno” lanciata nel 2005 da Rai Radio2. Nella Giornata nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, il 16 febbraio, l’invito ai familiari e agli amici degli ospiti è dunque quello di ripensare il proprio stile di vita quotidiano in chiave sostenibile, e anche l’IPAB s’impegna per il futuro con dei piccoli accorgimenti ecologici.

Ha riscosso molta curiosità e interesse l’iniziativa della Casa di riposo di Asiago che ha proposto a familiari e amici degli ospiti di venire in visita in struttura provvisti di torce e candele. Luci spente in tutta la struttura dunque per dare un proprio contributo simbolico alla causa ambientale. In un’atmosfera raccolta e intima, rischiarata anche dalla luce delle lanterne realizzate artigianalmente dai residenti, nella serata di martedì si sono svolti il rosario e i colloqui con i loro cari.

L’educatrice Serena Meda ha delineato ai presenti lo scopo della campagna “M’illumino di meno”, invitando a riflettere sul proprio impatto sull’ambiente e di conseguenza sulle modalità con cui ridurre razionalmente i propri consumi e ripensare i propri stili di vita in chiave sostenibile. Tanti i piccoli accorgimenti da trasformare in abitudine: spegnere le luci non essenziali, tenere il riscaldamento a una temperatura leggermente inferiore, spostarsi il più possibile a piedi o in bici oppure condividere il mezzo di trasporto. Dal canto suo la Casa di Riposo di Asiago si è impegnata dinanzi a residenti e familiari a creare nell’immediato futuro delle casette per i pipistrelli - specie importante per il benessere dell’ecosistema e oltretutto a rischio estinzione - e prossimamente a coltivare piantine di verdura e frutta.

“In un contesto di grave crisi ambientale e climatica non è possibile evitare di riconoscersi come soggetti che possono fare la propria parte - dichiarano il presidente e la direttrice della Casa di Riposo di Asiago, Carlo Arduini e Tania Santi -. Con “M’illumino di meno” come Casa di riposo di Asiago abbiamo voluto lanciare un piccolo messaggio alla comunità e incoraggiarla verso pratiche più sostenibili, mettendoci però all’opera in prima persona”.