Violenza sulle donne, campanello d'allarme nel Bassanese: firmato il primo protocollo di rete unitario

È stato definito, per la prima volta, un protocollo unitario per l’intero territorio dell’ULSS 7 Pedemontana riguardante il contrasto alla violenza di genere. Il documento è stato sottoscritto dall'azienda socio-sanitaria, da tutti i comuni del territorio, dalla Prefettura di Vicenza e dalle strutture impegnate nell’offrire assistenza alle donne vittime di abusi. Il percorso di accoglienza e assistenza prevede che una donna possa accedere alla rete attraverso qualsiasi servizio o struttura che ne fa parte: Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine, Centri Antiviolenza, Consultori Familiari, Case Rifugio o ancora Servizi Sociali Comunali. In tutti i casi, con il suo consenso la donna viene presa in carico e indirizzata ai Centri Antiviolenza, attivando parallelamente i Consultori Familiari nel caso in cui siano coinvolti anche dei minori.

La violenza di genere è una piaga da arginare anche nel Bassanese. Complessivamente, nel territorio del Distretto di Bassano e Asiago dell’ULSS 7 Pedemontana nel corso del 2022 sono state 40 le donne che si sono rivolte al Pronto Soccorso in seguito a episodi di abusi (nel 2021 erano state 50). L’età mediana della donna vittima di violenza risulta essere di 39 anni, con un range che va da un minimo di 7 anni ad un massimo di 73 anni, mentre la fascia di età con maggior frequenza di episodi di violenza risulta quella compresa tra i 18 e i 39 anni. Se si considera la cittadinanza della vittima, nel 77% dei casi risulta italiana e nel 20% straniera.

La maggioranza degli episodi di violenza ha riguardato donne coniugate/conviventi (47%), il 30% donne nubili, il 20% donne separate/divorziate e in un caso di una vedova. In poco più della metà degli episodi di violenza, sono state coinvolte donne con un’occupazione. In 14 episodi su 40 (35%) all’episodio di violenza erano presenti anche i figli. Per più della metà degli episodi di violenza, l’invio in pronto soccorso della vittima è stato autonomo, nel 25% dei casi è avvenuto da parte delle forze dell’ordine, in due casi l’invio è stato da parte del Centro Antiviolenza. Nel 67% dei casi la vittima ha riferito che non si trattava del primo episodio di violenza e nel 60% di avere avuto precedenti accessi al pronto soccorso, ma solo in 10 casi dichiarando che si trattava di violenza domestica.

L’età mediana dell’autore della violenza risulta di 43 anni, con un range che va da un minimo di 16 anni ad un massimo di 65 anni. La fascia di età dell’autore con maggior frequenza di episodi di violenza risulta compresa tra i 40 e i 59 anni. Se si considera la cittadinanza dell’autore, nel 70% dei casi risulta italiana e nel 20% straniera. In circa metà degli episodi, l’autore risulta essere il marito/compagno della donna, nel 10% l’ex marito/ex compagno, e nel 32% altro (figlio, fratello, padre, fidanzato, collega, amico, conoscente/vicino di casa, …). In circa metà degli episodi di violenza l’autore risulta convivente con la vittima, per l’altra metà non convive con la donna. Nel 45% degli episodi di violenza, la vittima dichiara che l’autore fa uso/abuso di sostanze (compreso alcol); in 3 episodi ha segnalato la presenza di patologie psichiatriche. In ogni caso, gli episodi di violenza che sfociano in un accesso al Pronto Soccorso rappresentano solo la punta dell’iceberg: basti pensare che sempre nel Distretto bassanese nel 2022 le donne che si sono rivolte al telefono viola sono state 40 (solo in parte coincidenti che quante si sono recate in Pronto Soccorso), 198 quelle che si sono rivolte allo Spazio Donna, 71 quelle che hanno chiesto aiuto alle strutture di accoglienza, 17 ai consultori familiari, 55 ai servizi sociali dei Comuni.

Attraverso il protocollo, il Centro Antiviolenza, oltre a fornire una immediata forma di assistenza, si occuperà di elaborare un piano personalizzato di aiuto, ad esempio pianificando l’accoglienza protetta in collaborazione con le Case Rifugio e attivando l’intervento di altri servizi, dell’Azienda socio-sanitaria e comunali. Per quanto riguarda in particolare l’assistenza prestata in Pronto Soccorso, va ricordato che negli ospedali dell’ULSS 7 Pedemontana sono stati identificati dei locali specifici e dedicati, tali da garantire un ambiente il più possibile accogliente e rispettoso della privacy. Il protocollo di rete sottoscritto prevede inoltre anche delle azioni rivolte agli autori delle violenze, con l’offerta attiva di un percorso di trattamento riabilitativo presso il Centro Ares allo scopo di fermare comportamenti che tendono a essere recidivi.