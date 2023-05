La festa della mamma? «Un giorno infausto per troppe donne»

Quattro attiviste della composita rete che si batte contro le violenze in famiglia su madri e figli (Giulia Stella, presidente della associazione culturale Pandora; Elisa Mariani del direttivo di Movimentiamoci Vicenza, Emanuela Natoli presidente di Movimentiamoci Vicenza e Cristina Tommaselli, associata dello stesso gruppo, riprese in foto da sinistra a destra) ieri 14 maggio a Vicenza nel pomeriggio hanno dato vita ad un breve sit-in in piazzetta Palladio. Durante il quale hanno dato voce alle ragioni della campagna nazionale lanciata dall'osservatorio «Laboratorio donnae».

IL «LABORATORIO»

Ma quali sono le finalità della iniziativa? «Il 14 maggio, festa della mamma - fanno sapere le attiviste - per molte madri non sarà una festa, ma un giorno di lutto. La cosa è risaputa da molti uomini e da molte donne che patiscono le vessazioni dei propri mariti o compagni». Ma c'è di più. Se si compulsa il documento pubblicato proprio ieri sul portale dell'osservatorio dalla presidente Pina Nuzzo si legge che pur a fronte delle violenze contro madri e figli «molte mamme non parlano, temendo di essere ancor più stritolate dai meccanismi della giustizia».

IL J'ACCUSE DI PINA NUZZO

Meccanismi che per non essere di peso a chi chiede davanti ai giudici il rispetto delle leggi «spesso, richiedono un dispendio economico che» impoverisce ulteriormente madri già in grandi ristrettezze perché pure svantaggiate sul lavoro. Per non parlare, spiega ancora Nuzzo, di che cosa possa comportare un procedimento giudiziario dal punto di vista della tenuta emotiva di donne che sono sottoposte ad una tensione «sovrumana». Tant'è che proprio Nuzzo tiene a sottolineare che in feste come quelle del 14 maggio «la retorica sulla mamma» finisca per cancellare le stesse «mamme». Non molto dissimile è il punto di vista di Natoli. La quale in una nota diramata oggi fa sapere che le quattro attiviste hanno aderito, in terra vicentina, alla campagna nazionale lanciata da «Laboratorio donnae» anzitutto perché convinte che l'impegno congiunto tra i gruppi che si battono contro le violenze nei confronti di donne e figli «sia l'unica strada per una lotta efficace»: rispetto alla quale da tempo le stesse attiviste portano come proprio contributo il «Manifesto per una maternità femminista».

IL PREGRESSO

Peraltro non è la prima volta che le attiviste scese ieri in piazza a Vicenza fanno sentire la propria voce. Nel luglio del 2021, tra le altre, un piccolo presidio era stato organizzato sotto la prefettura di Venezia. Il 17 giugno 2022, pochi giorni dopo la deflagrazione del caso Vasiljevic (nell'ambito del quale due donne vennero ammazzate dal proprio ex) Natoli aveva avuto parole di fuoco contro il sistema giudiziario: accusato di non tutelare le madri «che denunciano il compagno violento». Tant'è che ai taccuini di Vicenzatoday.it Natoli ribadisce ulteriormente il suo pensiero: «Per via di una certa retorica pelosa la festa della mamma, a causa di leggi inadeguate, di magistrati nonché di consulenti che le rispettano poco o nulla, per non parlare delle violenze in famiglia, finisce per essere una giorno infausto per troppe donne».

NEL MIRINO LA «BIGENITORIALITÀ»

E ancora: «protestiamo con forza contro le norme e gli abusi giudiziari che non permettono di contrastare sul serio la violenza, anche nei confronti dei figli. Come protestiamo contro la nozione di bigenitorialità presente nella disciplina in vigore. Una nozione che de facto presta il destro a magistrati e consulenti per giungere a decisioni vergognose per le madri che denunciano abusi in famiglia». Gli ombrelli, che hanno fatto da sfondo durante il presidio, secondo le attiviste rappresentano il simbolo della campagna cui le quattro attiviste hanno aderito in questi giorni.