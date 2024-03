Vandalizzata la tomba di Michele Merlo: “È vergognoso"

“Ciò che è accaduto oggi sulla tomba di Michi è vergognoso". Con un messaggio diffuso sui social, l'associazione Romantico ribelle, nata per tenere vivo il ricordo di Michele Merlo, il cantante lanciato dai talent X Factor e morto il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante, dà notizia di quanto accaduto sulla tomba del ragazzo che si trova nel cimitero comunale di Rosà.

Non è la prima volta che alcuni vandali deturpano la tomba del rosatese rubando gli oggetti lasciati dai fans o da chi teneva al cantante. Questa volta è toccato al libro "Con il cuore tra le righe", scritto da Alice Porta e deposto sopra la tomba. Oltre al furto, ignoti hanno lasciato un insulto alla giovane autrice trentina, amica e fan del cantante.

"Non è la prima volta che vengono rubati o danneggiati gli oggetti che sono lì, ma sottrarre il libro di Alice Porta e lasciare al suo posto un insulto per lei è qualcosa che non possiamo accettare - fanno sapere i membri dell'associazione presieduta dai genitori di Michele Merlo - Il libro di Alice è un libro a cui tutti noi teniamo molto, che abbiamo “approvato” e fortemente voluto per continuare a mantenere vivo il ricordo di Michele. Se qualcuno pensa che per questo Alice debba vergognarsi allora vuol dire che pensa che tutti noi dovremmo vergognarci. Se chi si è permesso di compiere un gesto cosi ignobile frequenta questa pagina è pregato di non farlo più. Per Katia, Domenico e per tutti noi che abbiamo voluto bene a Michi e che ogni giorno proviamo a farlo rivivere in tutte le nostre iniziative, è già molto doloroso se qualcuno non è in grado di capirlo. Chiunque sia sappia che non è più il benvenuto né sulla tomba di Michele né su questa pagina. Vergognatevi!”