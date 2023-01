VIOFF Golden District, il Fuori Fiera di Vicenzaoro

Torna VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro. Il Salone internazionale del gioiello, organizzato da IEG dal 20 al 24 gennaio 2023 riunirà tutto il settore orafo gioielliero. Il tema dell’edizione “Golden District” è votato a valorizzare un territorio in cui design, qualità e capacità produttiva si fondono in un’eccellenza riconosciuta internazionalmente.

"Con VIOFF, saranno valorizzate le botteghe della città, cuore pulsante del tessuto produttivo di Vicenza, attraverso itinerari che si concluderanno con degustazioni delle eccellenze del territorio - ha dichiarato il Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco - E poi non mancheranno iniziative musicali, di intrattenimento e appuntamenti per i più piccoli. Verranno valorizzati anche i musei della città che in questo periodo dell'anno accolgono esposizioni temporanee. Infine sono certo che saprà stupire con la sua creatività Luca Font con le sue illustrazioni che riempiranno di colore alcuni luoghi della città".

“Golden District sarà un’edizione della consapevolezza, dell’importanza del ruolo di Vicenza a livello internazionale come vettore di cambiamento e strumento per immaginare il futuro del settore orafo e gioielliero”, ha dichiarato l’assessore alle attività produttive del Comune di Vicenza, Silvio Giovine.

"I visitatori di Vicenzaoro troveranno una città accogliente, grazie agli eventi organizzati durante il VIOFF, e ricca di proposte culturali. I nostri musei, infatti, offrono numerose mostre temporanee, prima tra tutte l'esposizione che presenta 180 reperti di cui la gran parte provenienti dal Museo Egizio: “I creatori dell'Egitto eterno" in Basilica palladiana che, in occasione di VIOFF, sabato 21 gennaio rimarrà aperta dalle 10 fino alle 22, prolungando l'orario serale. Inoltre, i Musei civici propongono altre due esposizioni: “Gli amici della gaia gioventù. Arte e poesia a Vicenza dal 1930 al 1950” a Palazzo Chiericati, e "Palafitte e piroghe del Lago di Fimon" al Museo Naturalistico Archeologico" ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto.

Marco Carniello, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion di IEG, ha sottolineato: «Stiamo per inaugurare in fiera un’edizione da record, la più grande Vicenzaoro in quasi 70 anni di storia, con tutti i padiglioni e gli spazi occupati. Oltre 1.300 brand espositori sono in arrivo da 36 paesi per uno dei più importanti eventi di settore al mondo. Possiamo veramente dire che la città, con il suo "Golden District", sarà nei prossimi giorni la capitale mondiale del gioiello. Viva, dinamica e accogliente anche grazie al VIOFF, che da 9 edizioni contribuisce a rendere unica l'esperienza della manifestazione di Italian Exhibition Group valorizzando le eccellenze di un territorio che sa conquistare i visitatori da ogni parte del globo».