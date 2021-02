Superenalotto, vincite da 100mila euro "dimenticate": appello ai vincitori

Sono stati 100 i premi da 100mila euro ciascuno assegnati durante il concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”. Dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora riscossi, di cui 2 nel Veneto. Nello specifico, uno a Quarto D’Altino (VE) nel punto vendita Tabaccheria Bif situato in Via Roma, 10 e uno a Vicenza nel punto vendita Tabaccheria n. 20 situato in Viale Margherita, 61.

I vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote). Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori. E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita inaspettata e stanno pianificando il loro radioso futuro, ci sono ancora 14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia.

Sisal ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100 mila euro ciascuna sono di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale e scadranno venerdì 19 marzo 2021. I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori. È da sottolineare, inoltre, che la riscossione della vincita entro la data di scadenza è una giustificata ragione per raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma nonostante il divieto di spostamento tra le regioni in vigore con i provvedimenti anti Covid-19.