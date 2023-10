Centodieci anni di attività, Vigili del fuoco in festa

I Vigili del fuoco del distaccamento di Thiene hanno festeggiato i 110 anni di servizio.

La cerimonia si è svolta sabato, al presidio di via dell’Aeroporto, con l’alzabandiera alla presenza di autorità, tra cui il prefetto Salvatore Caccamo e l’onorevole Maria Cristina Caretta, la cittadinanza e lo sfilamento dei gonfaloni dei 14 comuni di competenza principale del distaccamento.

Il capo distaccamento, capo squadra volontario, Alessandro Benetti nel prendere la parola ha ripercorso i 110 anni di storia locale, dai Pompieri thienesi del 1913 ai Vigili del fuoco di oggi.

Il comandante provinciale, dei Vigili del fuoco di Vicenza, Andrea Gattuso ha sottolineato l’importante contributo dei 32 componenti del personale del distaccamento Thienese per il contributo al soccorso tecnico urgente in questa zona del territorio e non solo. L’impegno per la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli incendi nelle scuole e nelle comunità. Ha aggiunto: “grazie a una formazione di base, che consente loro di accedere all’operatività e successivi percorsi specialistici, addestramento mensile ed esperienza maturata sul campo con i tanti interventi di soccorso effettuati sono una importante componente del dispositivo di soccorso”.

Il sindaco di Thiene Gianantonio Michelusi, nel suo intervento ha voluto ribadire i sentimenti della cittadinanza, di profonda e diffusa riconoscenza per l’impegno quotidiano dei Vigili del fuoco. Ha detto: “lavorare insieme per il bene comune è un valore etico fondamentale per le comunità del nostro territorio. L'opera svolta quotidianamente dal personale del distaccamento è un esempio, dunque per tutti e quindi per i giovani, a cui chiedo oggi di continuare a portare il testimone che i 110 anni di storia consegnano nelle loro mani”.

Subito dopo i discorsi la consegna ufficiale da parte dei 14 comuni di competenza di un nuovo mezzo, un pick-up Ford Ranger, che andrà ad aggiungersi agli altri mezzi di soccorso tecnico in dotazione al distaccamento.

La cerimonia è proseguita con un saggio tecnico da parte del personale volontario con il montaggio della scala controventata, che ha estasiato i cittadini presenti.