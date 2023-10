Vigili di quartiere a Vicenza, dal primo novembre si parte

Dal primo novembre arrivano i vigili di quartiere. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di avviare da subito questo servizio in forma sperimentale, anticipando la prima fase della riorganizzazione della polizia locale che si completerà nei prossimi mesi con l’ingresso in organico dei nuovi assunti.



«Era un impegno forte che avevamo preso con gli elettori. - ha spiegato oggi il sindaco Giacomo Possamai - Partiamo subito anziché attendere la primavera, come ci chiedono i cittadini e i commercianti, mettendo in campo tutte le risorse ad oggi disponibili. Andremo infatti ad efficientare le forze all’interno degli uffici del Comando, attingendo anche alle sei nuove unità che assumeremo a seguito della selezione in corso e recuperando risorse dalla sospensione invernale del terzo turno prolungato che era peraltro già prevista nell'accordo proposto dalla passata amministrazione. Questo avvio sperimentale dei vigili di quartiere non toccherà in alcun modo l’attività dei Nos e delle pattuglie antidegrado, il cui servizio, anzi, sarà reso ancora più efficace dalla presenza costante degli agenti di prossimità. Saranno figure di riferimento, capaci di costruire un rapporto personale e fiduciario con chi abita e lavora in un determinato territorio».



«Esprimo la soddisfazione, mia e di tutta l’Associazione - ha aggiunto il presidente di Confcommercio Nicola Piccolo - per l’impegno che sindaco, amministrazione e Comando di polizia locale hanno messo in campo per attivare questo servizio - da noi fortemente richiesto per aumentare la sicurezza percepita di operatori e cittadini - e soprattutto per aver ridotto i tempi nel renderlo operativo. Si tratta ora di lavorare per facilitare il dialogo e lo scambio di informazioni tra operatori e i vigili incaricati, così da rendere ancor più efficace il presidio del territorio con la segnalazione di situazioni potenzialmente pericolose o fenomeni di degrado: su questo c’è la massima disponibilità di Confcommercio Vicenza, che attiverà in tal senso tutte le sue sette sezioni territoriali cittadine. Rimane sul tappeto il problema della carenza di organici delle forze dell’ordine per un forte presidio del territorio a tutte le ore. Confcommercio Vicenza si farà portavoce, nelle varie sedi, della richiesta di più risorse finalizzate ad un incremento del personale sul territorio, evidenziando come il tema sia fortemente sentito dal sistema economico vicentino e necessiti di una risposta concreta e urgente».



Per quanto riguarda il terzo turno prolungato, il sindaco ha precisato che, una volta rinforzato l’organico del Comando, l’amministrazione valuterà se e come reintrodurlo anche alla luce della sperimentazione messa in campo nei prossimi mesi.

«Da novembre dello scorso anno - ha concluso - in 75 notti di attività sono stati richiesti 31 interventi da cui sono scaturite 18 uscite, delle quali solo sei con esito positivo, in larga parte per schiamazzi davanti ai locali. Aggiungo inoltre che sul fronte del presidio dei locali e delle attività in orario notturno stiamo ragionando con i gestori del centro storico, con i quali avremo presto un incontro operativo presso il Comando della polizia locale, per mettere in campo un'attività coordinata di vigilanza privata».