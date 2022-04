Vigilantes a Campo Marzo, scoppia la polemica: "Il senzatetto sotto la pensilina della polizia locale è la pietra tombale sul Rucchismo"

Com'è noto, dal 1 di aprile le 12 unità dell'esercito italiano che pattugliavano soprattutto il "quadrilatero" di viale Milano e Campo Marzo hanno fatto armi e bagagli, smistate in altri lidi per ordine del ministero della Difesa e dell'Interno. Come ha raccontato Vicenzatoday, dopo qualche giorno nel parco cittadino sono comparsi gli uomini dell'agenzia di vigilanza "Le Pantere", ufficialmente per controllare gli accessi al Park Verdi ma ufficiosamente per vigilare anche sulla principale zona dello spaccio cittadino, come da protocollo firmato in prefettura. I vigilantes, incaricati da Agsm-Aim e Confindustria (che possiede un piano del park), hanno anche recintato l'area attigua al caseggiato del park.

La questione ha sollevato qualche polverone a Palazzo Trissino, con il consigliere di opposizione Raffaele Colombara che ha presentato un'interrogazione sul vicino presidio di Polizia Locale, di stanza sempre a Campo Marzo. "Se l'esercito che se ne va da Campo Marzo è stato uno schiaffo in faccia a Rucco, bravo a lamentarsi, ma incapace di tenere a Vicenza il pattugliamento dei militari, la fotografia della persona senza fissa dimora (nella foto pubblicata sulla pagina Facebook Vicenza ai Vicentini) che dorme sotto la pensilina del posto di polizia locale in Campo Marzo è la pietra tombale sul Rucchismo e la sua gestione della Sicurezza, a chiacchiere, di questi 4 anni", scrive il consigliere, aggiungendo: "Se fosse servita una conferma a questo fallimento su tutta la linea ci ha pensato a darla lo stesso Rucco, affidando Campo Marzo ai vigilantes privati. Ma come! Dopo aver fatto spendere ai Vicentini centinaia di migliaia di euro per realizzare quello che doveva essere un presidio che risolve la questione di Campo Marzo, ci si "accorge" che la situazione non è cambiata di una virgola e, mettendo indirettamente ancora una volta le mani in tasca ai Vicentini, si appalta ai privati: di una debolezza sconcertante, una chiara ammissione del proprio fallimento".

Nell'interrogazione l'opposizione chiede, relativamente al presidio, quali azioni che non fossero coordinate dalla vicina centrale della Polizia Locale di Soccorso Soccorsetto hanno preso avvio da lì e quanti agenti vi stazionano, con quali turni? Molti cittadini, infatti, come ricorda Colombara, si sono lamentati della scarsa presenza di vigili e del fatto che molto spesso il presidio risulta addirittura chiuso.

"A questo punto, quelle risorse non potevano essere spese per sistemare la cadente caserma della polizia locale?", conclude il consigliere, chiedendo: "Quanto verrà a costare questo affidamento ai vigilantes privati? Ah, si, si dirà che è sponsorizzato da Agsm-Aim: la nostra municipalizzata usata come un bancomat, come questi soldi non venissero dalle nostre, salate, bollette."