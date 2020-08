VIDEO | Maltempo tra danni e preoccupazione

Le immagini del maltempo abbattutosi sul Veneto e i suoi effetti sono sotto gli occhi di tutti. Un piccolo esempio è fornito in questo senso dalle immagini raccolte da Vicenzatoday.it a Villaverla (immagini inviateci cortesemente da Enrico Vezzaro, un lettore di Vicenzatoday.it) e a Trissino, proprio nella zona industriale visitata dal governatore leghista Luca Zaia. Ovviamente ad impensierire le autorità non c'è solo l'Ovest vicentino. La furia degli elementi si è scatenata anche in altre zone della provincia, anche se al momento è il distretto Agno-Chiampo a risultare tra gli osservati speciali