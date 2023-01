VicenzaOro January 2023 apre i battenti

Si è aperta oggi, venerdì 20 gennaio, Vicenzaoro January, la manifestazione più importante d'Europa per l'oreficeria e la gioielleria. Presenti, tra gli altri, il governatore del Veneto Luca Zaia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e le autorità locali.

"I numeri da record di questa prima edizione del nuovo anno di VicenzaOro confermano che la nostra città è tornata attrattiva dopo gli anni difficili della pandemia e nonostante un conflitto in atto in Europa - ha dichiarato il sindaco di Vicenza Francesco Rucco - Il fattore Vicenza si dimostra essenziale per un evento che si preannuncia di grande successo, confermandosi il principale punto di riferimento italiano in tutto il mondo per quanto riguarda l'industria della creazione orafa".

(in aggiornamento)