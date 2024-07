"Vicenza solidale", a disposizione lo sportello telefonico per anziani e persone sole

In questi giorni di grande caldo il Comune di Vicenza ricorda che è a disposizione di anziani e persone sole lo sportello telefonico del Comune di Vicenza "Vicenza solidale", utile per avere un supporto e informazioni utili, oltre che l’indicazione dei centri civici dotati di climatizzazione.

Lo sportello si può contattare al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Tra gli interventi previsti, oltre alla compagnia telefonica e l'aiuto per il primo accesso ai servizi sociali, si possono richiedere informazioni sui servizi per le persone anziane o particolarmente fragili nel periodo estivo o in caso di situazioni di emergenza.

Soprattutto si possono ottenere informazioni in merito alle attività aggregative, culturali e sociali che vengono proposte nei centri per anziani della città, conoscerne gli orari di apertura e i servizi offerti, tenuto conto che tutti sono muniti di impianto di aria condizionata.