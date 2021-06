Vicenza Sicura a disposizione degli anziani soli per tutta l'estate

Con il ritorno del gran caldo e con le prime partenze dei familiari per le vacanze estive potrebbero presentarsi alcuni problemi di gestione domestica o di solitudine per gli anziani e le persone fragili.

L'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Vicenza ricorda che lo sportello telefonico Vicenza Sicura è a loro disposizione anche per tutta l'estate al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

In particolare, è possibile chiamare lo sportello per conoscere gli orari di apertura e le attività dei Centri aggregativi per anziani dove trascorrere alcune ore in compagnia in locali climatizzati.

Lo sportello Vicenza Sicura svolge inoltre attività telefonica di ascolto e supporto a chi vive una situazione di solitudine o di difficoltà economica e fornisce informazioni sui servizi sociali, in particolare quelli attivabili con gli assistenti sociali di zona, come i pasti a domicilio o l'assistenza domiciliare con operatore socio sanitario.

Lo sportello fornisce inoltre all'utenza più fragile informazioni sulla pandemia, organizza l'accompagnamento gratuito alla vaccinazione delle persone sole con effettive difficoltà economiche, prenota online il vaccino per chi ha difficoltà con il computer, attiva il servizio di ritiro e consegna dei farmaci per chi è solo, in difficoltà o positivo al Covid.

Vengono infine date informazioni sui supermercati che forniscono la spesa a domicilio e sugli artigiani certificati a cui richiedere interventi a pagamento.